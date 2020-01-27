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      Кулеба пояснив, чому Україні варто було повернутися у ПАРЄ

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      Кулеба прокоментував повернення України у ПАРЄ / eurointegration.com.ua

      Парламентську асамблею Ради Європи покинули політики, які сприяли поверненню туди Росії-агресора. Тому Україні варто повернутися до ПАРЄ, аби вибудувати там нову політику на захист інтересів нашої держави.

      Таку заяву зробив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода". 

      До теми: Українець Олександр Мережко став віцепрезидентом ПАРЄ: що про нього відомо

      Він нагадав, що у січні цього року відбулося перезавантаження керівництва ПАРЄ, а генеральний секретар Ради Європи пішов з посади ще у 2019-му. Саме вони минулоріч сприяли поверненню російської делегації до Асамблеї.

      Усі ці люди безпосередньо керували, смикали за струни для того, щоб зробити те, що сталося, повернути так ганебно Росію. Усі ці люди пішли, а значить, настав зручний момент, щоб перезавантажитися в ПАРЄ, повернутися і вибудовувати нову політику, захищати українські інтереси, – наголосив Кулеба.

      За його словами, повернення Росії до ПАРЄ – це ганьба та чорна пляма на репутації Ради Європи. Однак зараз Асамблея на чолі з новим керівництвом має усі процедурні можливості, щоб поставити під сумнів та оскаржити присутність делегації РФ.

      Важливо: Що дав Україні демарш в ПАРЄ через Росію

      Також Кулеба розповів, що схвалює повернення України до ПАРЄ. Окрім того, наша делегація ретельно готується до січневої сесії і не планує "брататися з російською делегацією".

      Я схвалюю поверненя до ПАРЄ саме зараз. Я б не підтримав його в жовтні минулого року, бо ситуація на той момент залишалася без змін. Таке поверненя виглядало б як те, що Україна проковтнула удар, який був їй завданий,
      – підсумував Кулеба.

      Повернення України в ПАРЄ: головне

      • 25 червня 2019 року ПАРЄ повернула Росію до роботи в організації без обмежень права голосу. Українська делегація одразу покинула залу засідань та призупинила роботу в організації.
      • Згодом від участі в осінній сесії ПАРЄ відмовилась і нова делегація України, до якої увійшли нардепи Верховної Ради 9 скликання.
      • До українського бойкоту Асамблеї приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.
      • 16 січня Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
      • 27 січня у Страсбурзі відкрилась зимова сесія ПАРЄ. На ній члена української делегації Олександра Мережка обрали віцепрезидентом орагнізації.

      країни, які голосували за повернення україни в парє
      Хто голосував за повернення Росії у ПАРЄ/ Інфографіка 24 Каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України ПАРЄ Дмитро Кулеба Україна – Росія
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