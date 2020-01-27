Українець Олександр Мережко став віцепрезидентом ПАРЄ: що про нього відомо

Члена української делегації від "Слуги народу" у ПАРЄ Олександра Мережка обрали віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Член делегації Євгенія Кравчук у фейсбуці повідомила, що 20 віцепрезидентів від держав-членів ПАРЄ обираються щороку на початку чергової сесії і вони залишаються на посаді до відкриття наступної сесії.

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Яка роль віцепрезидента ПАРЄ

Віцепрезидент за необхідності може підмінити президента та головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах.

Окрім того, віцепрезидент автоматично входить до складу Бюро, яке керує роботою Асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, що заслуговують бути висвітленими у доповідях.

Що відомо про Олександра Мережка

Олександр Мережко – член української делегації від "Слуги народу" у ПАРЄ. Він доктор юридичних наук, відомий вчений та фахівець у галузі міжнародного права.

Нещодавно Мережко став головою комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він замінив на цій посаді Богдана Яременка.

Політик має досвід викладання у США, Польщі, Індії, Азербайджані та Вірменії. За словами Кравчук, знання специфіки цих країн також стане в нагоді при виконанні повноважень у рамках ПАРЄ.

Україна повернулася в ПАРЄ. Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Україна повернулася до ПАРЄ після скандалу, який виник через повернення туди Росії.

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