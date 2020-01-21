Що дав Україні демарш в ПАРЄ через Росію

Відмовитись від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення туди Росії було правильним рішенням. Українська делегація не могла закрити на це очі.

Це узгоджена позиція парламенту делегації, комітету, Міністерства закордонних справ та Офісу Президента. На цьому наголосила нова очільниця української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько в інтерв`ю "НВ".

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Ясько зазначила, що "на такі кроки потрібно йти, якщо хочемо мати повагу до себе".

Нам вже не можуть сказати, що це позиція колишньої делегації. У нас більш збалансований підхід, що дуже важливо. … Політичний протест – це завжди позиція,

– наголосила вона.

Голова української делегації додала, що не можна було приїхати після попередніх подій.

Якби ми просто туди приїхали після того, як попередня українська делегація влаштувала демарш, то це б виглядало, ніби ми — закрили очі на те, як була повернута делегація РФ в ПАРЄ", – пояснила Ясько.

Вона зазначила, що українська делегація "не могла погодитися з цією образою цінностей самої Ради Європи і з усім, що відбувалося в червні минулого року" (повернення делегації Росії – 24 канал).

Якби ми просто приїхали в ПАРЄ, виглядало б так, що нам все одно на рішення про повернення Росії. Але ми вирішили замість осінньої сесії витратити час на знайомство і консультації з членами асамблеї, зокрема й з тими людьми, які підтримали РФ, намагаючись їх переконати,

– додала Ясько.

Водночас очільниця делегації України назвала "прецедентом" те, що у відповідь на український демарш колишню делегацію України просто позбавили повноважень в ПАРЄ, не допустивши до роботи в комітетах і в залі.

"На жаль, подібний прецедент чи не вперше за всю історію роботи ПАРЄ був використаний керівництвом Ради Європи. Це свідчить про подвійні стандарти", – сказала вона.

Україна повертається в ПАРЄ. Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Україна повертається до ПАРЄ після скандалу, який виник через повернення туди Росії.

Чому Україна не брала участі в останній сесії ПАРЄ?

Через Росію. Осіння сесія ПАРЄ тривала у Страсбурзі протягом 1-4 жовтня. Українська делегація не брала участі в сесії через повернення російської делегації до Асамблеї.

До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.

Україна після відмови від участі в сесії заявила, що проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Окрім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.

Влітку 2019 українські парламентарії, які представляли ще минуле скликання Ради, призупинили роботу в ПАРЄ через повернення туди російьскої делегації. Це рішення підтримали Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, Австрія та Норвегія. Делегацію РФ вигнану з асамблеї три роки тому після захоплення Криму та розв’язання війни на Донбасі.



Хто голосував за повернення Росії у ПАРЄ/ Інфографіка 24 Каналу