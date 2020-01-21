Что дал Украине демарш в ПАСЕ из-за России

Отказаться от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения туда России было правильным решением. Украинская делегация не могла закрыть на это глаза.

Это согласованная позиция парламента делегации, комитета, Министерства иностранных дел и Офиса Президента. Об этом заявила новая руководительница украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько в интервью "НВ".

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Ясько отметила, что "на такие шаги нужно идти, если хотим иметь уважение к себе".

Нам уже не могут сказать, что это позиция бывшей делегации. У нас более сбалансированный подход, что очень важно. ... Политический протест – это всегда позиция,

– подчеркнула она.

Глава украинской делегации добавила, что нельзя было приехать после предыдущих событий.

"Если бы мы просто туда приехали после того, как предыдущая украинская делегация устроила демарш, то это бы выглядело, будто мы – закрыли глаза на то, как была возвращена делегация РФ в ПАСЕ", – объяснила Ясько.

Она отметила, что украинская делегация "не могла согласиться с этим оскорблением ценностей самого Совета Европы и со всем, что происходило в июне прошлого года" (возврат делегации России – 24 канал).

Если бы мы просто приехали в ПАСЕ, выглядело бы так, что нам все равно на решение о возвращении России. Но мы решили вместо осенней сессии потратить время на знакомство и консультации с членами ассамблеи, в том числе и с теми людьми, которые поддержали РФ, пытаясь их убедить,

– добавила Ясько.

В то же время руководительница делегации Украины назвала "прецедентом" то, что в ответ на украинский демарш прежнюю делегацию Украины просто лишили полномочий в ПАСЕ, не допустив к работе в комитетах и ​​в зале.

"К сожалению, подобный прецедент, впервые за всю историю работы ПАСЕ был использован руководством Совета Европы. Это свидетельствует о двойных стандартах", – сказала она.

Украина возвращается в ПАСЕ. Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украина возвращается в ПАСЕ после скандала, который возник из-за возвращения туда России.

Почему Украина не принимала участия в последней сессии ПАСЕ?

Из-за России. Осенняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге в течение 1-4 октября. Украинская делегация не принимала участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.



К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.



Украина после отказа от участия в сессии заявила, что будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Совете подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.



Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ / Инфографика 24 канала