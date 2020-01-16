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      Украина возвращается в ПАСЕ: Верховная Рада поддержала

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      Рада вернула Украину в ПАСЕ

      Верховная Рада проголосовала за постановление об участии украинской делегации в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украина возвращается в ПАСЕ после скандала, который возник из-за возвращения туда России.

      Соответствующее постановление о заявлении об участии постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе ПАСЕ в 2020 году поддержали 348 народных депутатов.

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      В заявлении отмечается, что цель возвращения Украины в ПАСЕ – недопущение сохранения ситуации в Европе, сложившейся из-за агрессивной внешней политики России.

      Решение об участии делегации Украины в работе ПАСЕ в 2020 году соответствует национальным интересам и евроатлантическому курсу Украины,
      – говорится в заявлении.

      Так, украинская делегация после своего возвращением намерена объективно информировать о противоправных действиях России на оккупированных территориях и не позволить распространять ложь о ситуации в Украине. Согласно заявлению, это позволит прилагать усилия для прекращения российской агрессии и преодоления ее последствий.

      Поездку украинцев в Страсбург на следующую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы подтвердила глава делегации Елизавета Ясько на своей фейсбук-странице.

      Верховная Рада приняла постановление о работе нашей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы! Мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину,
      – написала она.

      7 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она состоит из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

       

       

      Почему Украина не принимала участия в последней сессии ПАСЕ?

      • Из-за России. Осенняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге в течение 1-4 октября. Украинская делегация не принимала участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.
         
      • К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.
         
      • Украина после отказа от участия в сессии заявила, что будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.

      ПАРЄ Україна Росія
      Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Законодательство Верховная Рада ПАСЕ Новости Украины Новости политики
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