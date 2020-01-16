Україна повертається в ПАРЄ: Верховна Рада підтримала

Верховна Рада проголосувала за постанову про участь української делегації в січневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Україна повертається до ПАРЄ після скандалу, який виник через повернення туди Росії.

Відповідну постанову про заяву щодо участі постійної делегації Верховної Ради України в роботі ПАРЄ у 2020 році підтримали 348 народних депутатів.

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У заяві наголошують, що мета повернення України до ПАРЄ – недопущення збереження ситуації в Європі, яка склалася через агресивну зовнішню політику Росії.

Рішення про участь делегації України в роботі ПАРЄ у 2020 році відповідає національним інтересам та євроатлантичному курсу України,

– мовиться у заяві.

Так, українська делегація після свого поверненням має намір об’єктивно інформувати про протиправні дії Росії на окупованих територіях та не дозволити поширювати брехню про ситуацію в Україні. Відповідно до заяви, це дозволить докладати зусилля для припинення російської агресії та подолання її наслідків.

Поїздку українців до Страсбурга на наступну сесію Парламентської асамблеї Ради Європи підтвердила глава делегації Єлизавета Ясько на своїй фейсбук-сторінці.

Верховна Рада ухвалила постанову про роботу нашої делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи! Ми їдемо до Страсбурга, щоб боротися за Україну,

– написала вона.

7 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складається з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Чому Україна не брала участі в останній сесії ПАРЄ?

Через Росію. Осіння сесія ПАРЄ тривала у Страсбурзі протягом 1-4 жовтня. Українська делегація не брала участі в сесії через повернення російської делегації до Асамблеї.

До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія. Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.

Україна після відмови від участі в сесії заявила, що проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Окрім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.



Хто голосував за повернення Росії у ПАРЄ/ Інфографіка 24 Каналу