Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

Синоптики прогнозували, що 22 грудня на Півдні, Сході й у більшості центральних областей дощі. Харківській і Луганській – подекуди з мокрим снігом. Тим часом на решті території опади не очікуються. Тільки на крайньому Заході вдень невеликий мокрий сніг.

Протягом неділі від -3 до +2, вночі у Карпатах -4 – -9 градусів. На Півдні й Дніпропетровщині +1 – +6, у Криму +5 – +10 градусів.

Прогноз погоди на 22 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

У понеділок, 23 грудня, на Сході та Південному Сходу невеликі дощі, на Заході – місцями невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів. Вночі 0 – -5 градусів, вдень від -2 – +3 градусів. У східних і південних областях вночі та вдень 0 – +5, на Півдні до +8 градусів.

Орієнтовний прогноз погоди на 23 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

У вівторок на Заході вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг і дощі. Також подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Вночі 24 грудня 0 – -5 градусів, вдень від -2 до +3 градусів.

На решті території опади поки не очікуються. Тільки у Вінницькій, Одеській, Житомирській, вночі й у північних областях невеликі дощі, місцями мокрий сніг. Вночі від +3 до -2 градусів, вдень +3 – +8, на Півночі – 0 – +5 градусів. Вітер південний з переходом на східний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Орієнтовний прогноз погоди на 24 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Тож різкого похолодання й сильних опадів до Різдва, 25 грудня, в Україні ще не буде.