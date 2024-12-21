Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.

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Погода на Різдво 25 грудня

За орієнтовним прогнозом на картах, 24 грудня на Заході очікується невеликий мокрий сніг. Тим часом у центральних і частині південних областей – дощі. На решті території без опадів.

Найпрохолодніша ніч буде у західних областях. Втім, без великих морозів. Лише -1 – -4 градуси. Вдень -1 – +1. До речі, така температура очікується у Києві вночі.

Тим часом в інших областях жодних морозів навіть у темну пору доби. Так, переважно +2 – +4 градуси. Вдень до +8 градусів.

Погода на Святвечір, 24 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Цікаво, що за орієнтовними прогнозами на картах, на Різдво опади в Україні поки не очікуються. Різкого похолодання 25 грудня також не буде. Вночі майже всюди плюси (максимум +5 градусів), лише на Заході -1 – +1 градус.

Вдень у західних і північних областях +2 – +4 градусів, у центральних і східних – подекуди +5 – +7. Найтепліше на Півдні, зокрема, +6 – +8 градусів.

Погода на Різдво, 25 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на три доби