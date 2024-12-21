Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.

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Погода на Рождество 25 декабря

По ориентировочному прогнозу на картах, 24 декабря на Западе ожидается небольшой мокрый снег. Тем временем в центральных и части южных областей – дожди. На остальной территории без осадков.

Самая прохладная ночь будет в западных областях. Впрочем, без больших морозов. Только -1 – -4 градуса. Днем -1 – +1. Кстати, такая температура ожидается в Киеве ночью.

Между тем в других областях никаких морозов даже в темное время суток. Так, преимущественно +2 – +4 градуса. Днем до +8 градусов.

Погода на Сочельник, 24 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Интересно, что по ориентировочным прогнозам на картах, на Рождество осадки в Украине пока не ожидаются. Резкого похолодания 25 декабря также не будет. Ночью почти везде плюсы (максимум +5 градусов), лишь на Западе -1 – +1 градус.

Днем в западных и северных областях +2 – +4 градусов, в центральных и восточных – местами +5 – +7. Теплее всего на Юге, в частности, +6 – +8 градусов.

Погода на Рождество, 25 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Прогноз погоды на трое суток