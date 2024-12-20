Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег и дожди в Украине

Синоптик Диана Кривобок рассказала, что ближайшей ночью в северных, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, днем в южных, большинстве центральных и восточных будет небольшой дождь. Тем временем на остальной территории Украины без осадков. На Юге ночью и утром местами туман.

Сильного похолодания еще не будет. Так, в течение субботы от -1 до +4 градусов. На Юге +4 – +10, днем в Крыму даже до +15 градусов.

В воскресенье, 22 декабря, в Украине, кроме западных и северных областей, умеренные дожди, местами с мокрым снегом. В понедельник, 23 декабря, в западных, восточных и юго-восточных областях небольшие осадки,

– отметила синоптик.

В Карпатах временами небольшой снег. Только в воскресенье без осадков. Температура 0 – -8 градусов. Между тем на остальной территории Украины осадки не ожидаются.

В воскресенье ночью и днем от -3 до +4 градусов. На Юге и Юго-Востоке +1 – +9 градусов.

В ближайшие дни ветер будет северо-западного направления. На Юге и Востоке – северо-восточный. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

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