Какой погоды ждать на Сочельник и Рождество 2024, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Когда будет похолодание и ударят ли сильные морозы до -30 градусов

Погода на Рождество 2024

По ориентировочному прогнозу на картах, 24 декабря осадки ожидаются в большинстве областей, кроме Востока и Юго-Востока. На Западе – мокрый снег; в центральных регионах – ночью дожди с мокрым снегом, днем только дождь; на Юге – дожди.

Заметим, значительных морозов, вероятно, не будет. Так, прохладнее всего ночью в Киеве, – -1 – -3 градуса. В части западных областей до -1 градуса. Между тем в других даже в темное время суток ожидаются хоть и небольшие, но плюсы. Днем на Юге и крайнем Востоке даже может быть до +8 градусов.

Погода на Сочельник / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, официальных прогнозов на Рождество пока нет. Впрочем, в понедельник, в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра отмечала, что в начале следующей недели у нас могут быть атмосферные процессы с северо-запада. В принципе, они будут удерживаться вплоть до конца месяца.

В основном такие воздушные потоки будут, сказала Наталья Птуха. В то же время заметила, ожидается чередование: пройдет атмосферный фронт, потом снова может быть поле повышенного давления и без осадков.

Будет ли снежный покров на, очень зависит от температуры.

Это очень сложно для прогнозирования. Если температура будет чуть ниже 0, даже на 2 градуса опустится, уже будет и снег, и снежный покров. А если выше – все будет падать и сразу таять,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Впрочем, резкое изменение погоды в Украине пока не ожидается. Наталья Птуха отметила, что в принципе, очень похожий процесс, как вот сейчас: то атмосферный фронт со смешанной фазой осадков, то потом снова определенное прекращение осадков и немножечко прохладные ночи по причине прояснений.

Также синоптик отмечала, температура около нуля градусов, может, немножечко выше, – небольшой плюс. То есть каких-то особых колебаний нет.

"Мы видим, что на этой неделе тенденция – плюсовая температура, а на следующей как раз-таки будет где-то около 0 градусов", – сказала Птуха.