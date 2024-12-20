Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг і дощі в Україні

Синоптикиня Діана Кривобок розповіла, що найближчої ночі у північних, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, вдень у південних, більшості центральних і східних буде невеликий дощ. Тим часом на решті території України без опадів. На Півдні вночі та вранці місцями туман.

Сильного похолодання ще не буде. Так, упродовж суботи від -1 до +4 градусів. На Півдні +4 – +10, вдень у Криму навіть до +15 градусів.

У неділю, 22 грудня, в Україні, крім західних та північних областей, помірні дощі, місцями з мокрим снігом. У понеділок, 23 грудня, у західних, східних та південно-східних областях невеликі опади,

– зазначила синоптикиня.

У Карпатах часом невеликий сніг. Тільки в неділю без опадів. Температура 0 – -8 градусів. Тим часом на решті території України опади не очікуються.

У неділю вночі та вдень від -3 до +4 градусів. На Півдні й Південному Сході +1 – +9 градусів.

Найближчими днями вітер буде північно-західного напрямку. На Півдні та Сході – північно-східний. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

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