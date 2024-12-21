Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

Синоптики прогнозировали, что 22 декабря на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей дожди. Харьковской и Луганской – местами с мокрым снегом. Между тем на остальной территории осадки не ожидаются. Только на крайнем Западе днем небольшой мокрый снег.

В течение воскресенья от -3 до +2, ночью в Карпатах -4 – -9 градусов. На Юге и Днепропетровщине +1 – +6, в Крыму +5 – +10 градусов.

Прогноз погоды на 22 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

В понедельник, 23 декабря, на Востоке и Юго-Востоке небольшие дожди, на Западе – местами небольшой мокрый снег. На остальной территории без осадков. Ночью 0 – -5 градусов, днем от -2 – +3 градусов. В восточных и южных областях ночью и днем 0 – +5, на Юге до +8 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 23 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Во вторник на Западе ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дожди. Также местами гололед, налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Ночью 24 декабря 0 – -5 градусов, днем от -2 до +3 градусов.

На остальной территории осадки пока не ожидаются. Только в Винницкой, Одесской, Житомирской, ночью и в северных областях небольшие дожди, местами мокрый снег. Ночью от +3 до -2 градусов, днем +3 – +8, на севере – 0 – +5 градусов. Ветер южный с переходом на восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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Ориентировочный прогноз погоды на 24 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра

Поэтому резкого похолодания и сильных осадков до Рождества, 25 декабря, в Украине еще не будет.