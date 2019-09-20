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      Нова делегація України в ПАРЄ: хто її очолив – імена

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      ПАРЄ
      ПАРЄ / фото з відкритих джерел

      Делегацію України в Парламентській асамблеї Ради Європи очолила народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько. Її заступниками стали нардепи від "Батьківщини" та "Голосу".

      Рішення про керівний склад було ухвалене на установчих зборах делегації, передає УНІАН. За посаду голови представництва України в ПАРЄ з Ясько боролася інша "слугиня народу" – Марія Мезенцева.

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      Зазначимо, що склад делегації був відомий дещо раніше.

      Хто увійшов до нового складу делегації України в ПАРЄ:

      1. Марина Бардіна, "Слуга народу";
      2. Олександр Мережко, "Слуга народу";
      3. Марія Мезенцева, "Слуга народу";
      4. Леся Забуранна, "Слуга народу";
      5. Сергій Кальченко, "Слуга народу";
      6. Єлизавета Ясько, "Слуга народу";
      7. Юлія Овчинникова, "Слуга народу";
      8. Юлія Льовочкіна, "Опозиційна платформа – За життя";
      9. Сергій Соболєв, "Батьківщина";
      10. Олексій Гончаренко, "Європейська Солідарність";
      11. Леся Василенко, "Голос";
      12. Дмитро Лубинець, депутатська група "За майбутнє".

      Після обговорення члени делегації рейтинговим голосуванням обрали головою Ясько. Першим заступником голови делегації став представник "Батьківщини" Сергій Соболєв, ще одним заступником обрали представника "Голосу" Рустема Умерова.

      Хто така Єлизавета Ясько? Нардепка від "Слуги народу", експертка з питань культури, політологиня. Їй 28 років, вона закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Шевченка.

      Є членом швейцарської миротворчої ініціативи Caux Initiative of Change. Перша українка, яка закінчила Школу державного управління Блаватніка в Оксфордському університеті. Під час навчання в Оксфорді була президентом української спільноти Оксфордського університету. Засновниця ініціативи Yellow Blue Strategy. Членкиня політичної платформи "Європейська сотня".

      Працювала в Міністерстві з питань діджиталізації, культури медіа та спорту Великої Британії.

      Ясько Єлизавета Ясько
      Єлизавета Ясько

      Що таке ПАРЄ?

      Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів.

      Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

      ПАРЄ приймає висновки щодо проєктів усіх міжнародних конвенцій, які розробляються в Раді Європи. Крім того, сесії Асамблеї традиційно стають форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики, на них регулярно запрошують глав держав і урядів.

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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Слуга народу ВО Батьківщина Партія Голос Євросоюз
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