Зеленський позбавив Ар’єва та Герасимова дипломатичних рангів

Президент Володимир Зеленський скасував указ свого попередника на посаді Петра Порошенка, яким той надав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла Володимиру Ар’єву та Артуру Герасимову.

Глава держави скасував ранги "як такі, що видані безпідставно", про це мовиться в указі,опублікованому на сайті президента.

Важливо: Рябошапка призначив Віктора Чумака головним військовим прокурором

Хто такий Ар'єв та Герасимов?

Сьогодні вони – депутати Верховної Ради, члени фракції "Європейська солідарність". Володимир Ар’єв був віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи у 2015 і 2018 роках. Також Ар'єав – голова делегації України в ПАРЄ.

Окрім того, Зеленський скасував указ Порошенка від 19 травня 2019 року. Відповідно до нього, ранг надзвичайного і повноважного посла отримав Георгій Логвинський. У 2017 році Логвинський став віце-президентом парламентської асамблеї Ради Європи.

В останні дні повноважень президент Петро Порошенко вручив низку нагород та відзнак. Тоді ж надав ранг надзвичайного і повноважного посла Ар’єву, Герасимову та Лонгвиснькому – вони не мають досвіду роботи на дипслужби.

Що відомо про Лонгвинського?

Він фігурує у справі "Золотого мандарину", яка стала відомою після "акваріумних плівок" з кабінету керівника САП Назара Холодницького. НАБУ розслідує схему, у якій керівники Міністерства юстиції, ймовірно, у змові з Логвинським, заволоділи бюджетними грошами на суму 54,2 мільйона гривень. Їх перерахували на фірму ТОВ "Золотой Мандарин Ойл".

Окрім того, НАБУ розслідують можливу причетність нардепа Логвинського до заволодіння майном ТОВ "Бельведер Україна" на 40 мільйонів гривень, а також до заволодіння активами ПАТ "Банк Столиця".