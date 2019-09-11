Зеленский лишил Арьева и Герасимова дипломатических рангов

Президент Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника на посту Петра Порошенко, которым тот предоставил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.

Глава государства отменил ранги "как выданные безосновательно", об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

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Что известно об Арьеве и Герасимове?

Сегодня они – депутаты Верховной Рады, члены фракции "Европейская солидарность". Владимир Арьев был вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2015 и 2018 годах. Также Арьеав председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и СМИ.

Кроме того, Зеленский отменил указ Порошенко от 19 мая 2019 года. Согласно ему, ранг чрезвычайного и полномочного посла получил Георгий Логвинский. В 2017 году Логвинский стал вице-президентом парламентской ассамблеи Совета Европы.

В последние дни полномочий президент Петр Порошенко вручил ряд наград и отличий. Тогда же предоставил ранг чрезвычайного и полномочного посла Арьеву, Герасимову и Лонгвиснкому – у них нет опыта работы на дипслужбе.

Что известно о Лонгвинском?

Он фигурирует в деле "Золотого мандарина", которое стала известной после "аквариумных пленок" из кабинета руководителя САП Назара Холодницкого. НАБУ расследует схему, в которой руководители Министерства юстиции, вероятно, в сговоре с Логвинским, завладели бюджетными деньгами на сумму 54,2 миллиона гривен. Их перечислили на фирму ООО "Золотой Мандарин Ойл".

Кроме того, НАБУ расследуют возможную причастность нардепа Логвинского к завладению имуществом ООО "Бельведер Украина" на 40 миллионов гривен, а также к завладению активами ОАО "Банк Столица".