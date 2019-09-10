Зеленский согласовал назначение экс-нардепа Чумака главным военным прокурором

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение юриста и народного депутата Украины 7-8 созывов Виктора Чумака главным военным прокурором.

Соответствующий документ опубликовало издание "Зеркало недели".

Ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с этой должности Анатолия Матиоса, который возглавлял военную прокуртуру с 2017 года.



Документ о согласовании Чумака на должность

Что известно о Викторе Чумаке?

Виктор Чумак – украинский юрист, генерал-майор юстиции и народный депутат Украины 7 и 8 созывов. В 2015 году считался одним из фаворитов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины, однако проиграл конкуренцию Артему Сытнику.

Большая часть политической деятельности Виктора Чумака связана с антикоррупционной деятельностью. Он работал членом НАПК, был заместителем председателя комитета ВРУ по вопросам предотвращения коррупции и председателем комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Что в команде Зеленского говорили про военную прокуратуру?На Банковой намерены ликвидировать военную прокуратуру как таковую. Первый шаг в этом направлении уже сделал президент, зарегистрировав соответствующий законопроект в Верховной Раде.



Верховная Рада уже поддержала в первом чтении проект закона о реформе прокуратуры.