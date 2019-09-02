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      Генпрокурор Рябошапка уволил Матиоса

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      Рябошапка уволил Матиоса
      Рябошапка уволил Матиоса / коллаж 24 канала

      Новоназначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

      Так же Матиос уволен и с должности заместителя генерального прокурора, отмечается в соответствующем указе на сайте ГПУ.

      Интересно: Руслан Рябошапка: из НАЗК в кресло Генпрокурора

      Военного прокурора отправили в отставку из-за положения о прохождении военной службы. Кроме того, соответствующее письмо в ГПУ прислали из Министерства обороны Украины.

      Этим указом Анатолия Матиоса так же полностью исключили из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины. Прокурора направлено в распоряжение Министерства обороны Украины, где будет решаться вопрос о дальнейшем прохождении военной службы.

      Анатолий Матиос попрощался с коллегами и ведомством у себя на Facebook-странице. Он вспомнил о кольце царя Соломона с надписью "И это пройдет". По его словам, он всегда в жизни и карьере помнил про эти слова.

      Единственное, что хочу сказать – это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом! Тем офицерам, кто все эти пять лет войны нес огромное бремя службы в рядах военной прокуратуры! Коллеги и офицеры, спасибо вам! Честь имею,
      – подытожил Матиос.

      Что известно про Анатолия Матиоса?Анатолий Матиос работал на посту главного военного прокурора Украины с 27 августа 2017 года. До этого в течение 9 лет работал на различных должностях в управлениях Службы безопасности Украины. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта юстиции.

      Одним из самых громких дел Анатолия Матиоса было задержания с его участием львовского судьи-взяточника Игоря Зварыча. Тогда "служителя Фемиды" посадили на 10 лет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Анатолий Матиос Руслан Рябошапка Міністерство оборони України
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