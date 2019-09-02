Генпрокурор Рябошапка уволил Матиоса

Новоназначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Так же Матиос уволен и с должности заместителя генерального прокурора, отмечается в соответствующем указе на сайте ГПУ.

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Военного прокурора отправили в отставку из-за положения о прохождении военной службы. Кроме того, соответствующее письмо в ГПУ прислали из Министерства обороны Украины.

Этим указом Анатолия Матиоса так же полностью исключили из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины. Прокурора направлено в распоряжение Министерства обороны Украины, где будет решаться вопрос о дальнейшем прохождении военной службы.

Анатолий Матиос попрощался с коллегами и ведомством у себя на Facebook-странице. Он вспомнил о кольце царя Соломона с надписью "И это пройдет". По его словам, он всегда в жизни и карьере помнил про эти слова.

Единственное, что хочу сказать – это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом! Тем офицерам, кто все эти пять лет войны нес огромное бремя службы в рядах военной прокуратуры! Коллеги и офицеры, спасибо вам! Честь имею,

– подытожил Матиос.

Что известно про Анатолия Матиоса?Анатолий Матиос работал на посту главного военного прокурора Украины с 27 августа 2017 года. До этого в течение 9 лет работал на различных должностях в управлениях Службы безопасности Украины. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта юстиции.



Одним из самых громких дел Анатолия Матиоса было задержания с его участием львовского судьи-взяточника Игоря Зварыча. Тогда "служителя Фемиды" посадили на 10 лет.