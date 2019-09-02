Генпрокурор Рябошапка звільнив Матіоса

Новопризначений Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав указ про звільнення головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Так само Матіоса звільнено і з посади заступника генерального прокурора, зазначається у відповідному указі на сайті ГПУ.

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Підставою для звільнення військового прокурора є положення про проходження військової служби у лавах ЗСУ, а також лист від Міністерства оборони України.

Крім того, цим указом Анатолія Матіоса виключено зі списків особового складу Генеральної прокуратури України та направлено у розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання щодо подальшого проходження військової служби.

Що відомо про Анатолія Матіоса?Анатолій Матіос працював на посаді головного військового прокурора України з 27 серпня 2017 року. До цього протягом 9 років працював на різних посадах в управліннях Служби безпеки України. Має військове звання генерал-лейтенанта юстиції.



Однією з найгучніших справ Анатолія Матіоса було затримання за його участю львівського судді-хабарника Ігоря Зварича. Тоді "служителя Феміди" ув'язнили на 10 років.