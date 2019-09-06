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      Касько стал первым заместителем генпрокурора: что о нем известно

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      Виталий Касько заместитель главы ГПУ – биография, личная жизнь, что известно
      Виталий Касько / file.liga.net

      Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Каська первым заместителем главы ГПУ. Касько ранее уже занимал такую должность и стал известен благодаря участию в деле "бриллиантовых прокуроров".

      Что известно про Виталия Каська?

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      Касько окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Сразу же начал работать во Львовской транспортной прокуратуре.

      В 1999-2002 годах работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. Далее был старшим прокурором ГПУ, а затем занимался юридической практикой.

      Вернулся к работе в ГПУ в 2007 году на должность начальника международно-правового управления. С 2010 по 2014 годы Касько работал адвокатом.

      В 2014 году стал заместителем генпрокурора Виктора Шокина, а уволился в 2016 году. После этого Касько продолжил работать адвокатом. С 7 августа 2019 года – член Комиссии по вопросам правовой реформы.

      Шокин забрал у меня все функции и инструменты. Вести и контролировать дела, в том числе и дело "бриллиантовых прокуроров",
      – описывал причину своего увольнения из ГПУ Касько.

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      Уголовное преследование

      10 апреля 2016 года ГПУ сообщила Каську о подозрении в мошенничестве на получение служебных квартир. ГПУ ходатайствовала о том, чтобы Каська взяли под стражу, но суд избрал ему меру пресечения только в виде личного обязательства на срок досудебного расследования до 10 июня. 23 мая того же года Апелляционный суд Киева снял арест с квартиры Каська. Официально о закрытии уголовного производства в отношении Каська не сообщалось.

      Что известно о "деле бриллиантовых прокуроров"?

      Діамантові прокурори Шапакін і Корнієць
      "Бриллиантовые прокуроры" Шапакин и Корниец

      Касько руководил расследованием этого дела. Его инициировали после жалобы одного из предпринимателей, который занимался незаконной добычей песка на то, что представители прокуратуры требуют значительные взятки за "крышевание бизнеса".

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      Дело открыли летом 2015 года по обвинению во взяточничестве экс-заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца – так называемых "бриллиантовых прокуроров". Дело открыли после того, как во время обыска у подозреваемых нашли наличные и бриллианты.

      В 2016 году заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе вместе с группой следователей и прокуроров по делу сообщил о деловых связях генпрокурора Виктора Шокина и "бриллиантовых прокуроров", а также о его горячем заступничестве за этих прокуроров и попытке Шокина затормозить и парализовать ход уголовного дела. В этот же день Шокин под видом реорганизации ведомства уволил с ГПУ следователей по делу "бриллиантовых прокуроров".

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      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Руслан Рябошапка Виталий Касько
      Источник: 24 канал
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