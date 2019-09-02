Чего ожидать от нового генпрокурора Рябошапки и что о нем говорят бывшие коллеги

Новый генпрокурор Руслан Рябошапка в украинской политике давно. Долгое время работал в Министерстве юстиции, потом в новосозданном Нацагентстве по предотвращению коррупции. А с 29 августа 2019 назначен на должность Генерального прокурора. Стоит ли бояться Рябошапки его недавним коллегам, и чего ожидать от него на этой должности – узнала журналистка 24 канала.

Что говорят бывшие коллеги

Экс-коллеги Рябошапки говорят, что это человек очень умный и принципиальный. Председатель правления "Трансперенси Интернешнл Украина", адвокат Андрей Вишневский, который знаком с Русланом Рябошапкой примерно с 2005 года, подчеркивает, что он безусловно порядочный и чрезвычайно принципиальный человек, а также высококлассный проектировщик норм в антикоррупционной сфере.

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В свое время он возглавлял Центр нормопроектирования и законопроектных работ при Минюсте. В этом министерстве он отвечал за антикоррупционную политику. По мнению Вишневского, направление организации процессуального руководства над досудебным следствием в уголовных процессах и поддержание государственного обвинения для Руслана Рябошапки, очевидно, новое – и для дела это хорошо.

Очень хочу верить, что на должности генпрокурора Руслану хватит разумной решимости и управленческого опыта в развитии публичных институтов, и мы станем свидетелями настоящего чуда в одной из "ветвей" системы правосудия,

– рассказывает Андрей Вишневский.

Обычные работники Минюста тоже положительно вспоминают бывшего коллегу. Им он запомнился как человек принципиальный и очень умный.

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Поймали, показали, отпустили

В то же время на новой должности перед генпрокурором возникает немало серьезных вызовов, с которыми не смогли или не захотели бороться его предшественники. Прежде всего, ему придется реформировать Генпрокуратуру: обновить и превратить ее в центральный орган правоохранительной системы Украины.

ГПУ не должна быть ручным инструментом президента для решения каких-то политических вопросов в его пользу, или же для вмешательства в предпринимательскую деятельность,

– отмечает политический эксперт Максим Вознюк.

Пришло время сосредоточиться на конкретных задачах и четких функциях Генпрокуратуры, которые прописаны в законах и Конституции. Важно, чтобы обновление системы ГПУ происходило открыто, а не с помощью подковерных договоренностей, как это было всегда. Для этого нужно проводить открытые конкурсы на прокурорские должности, чтобы в систему попали новые, молодые и незапятнанные специалисты с прогрессивным мировоззрением и целями.

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Конечно, такие инициативы столкнутся с яростным сопротивлением со стороны "старожилов" системы. Они будут саботировать новации как на центральном, так и местном уровнях. Поэтому генпрокурору нужно объединить вокруг себя мощную антикоррупционную команду. Хотя за последние годы общество сильно разочаровалось в антикоррупционных инициативах власти. Ведь вместо реальной борьбы была сплошная имитация, несколько похожая на спортивную рыбалку: "Поймали, показали, отпустили". Теперь, учитывая огромные ожидания общества, которые оно возлагает на новую власть, новоназначенному генпрокурору важно продемонстрировать решительные действия в антикоррупционной борьбе.



Перед новым генпрокурором возникает много вызовов / Фото 24 канала

Реформа прокуратуры во времена президента Порошенко была скорее косметической, она стала компромиссом между требованиями наших западных партнеров и логикой необходимости оставить прокуратуру как карательный инструмент для модерации политической конъюнктуры в Украине.

Период Шокина и Луценко – период эксплуатации генпрокуратуры: время интриг элит и использование прокуратуры в качестве инструментария удержания под контролем депутатского корпуса,

– считает политолог Олег Постернак.

Конечно, все ждут посадок, в частности, топ-коррупционеров, одиозных деятелей, представителей прошлой власти, которые неоднократно нарушали закон и занимали откровенную антиукраинскую позицию.

Наказать антикоррупционеров

Придется Руслану Рябошапке наводить порядок и в деятельности новых антикоррупционных органов. Долгое время генпрокурор выполнял роль активного участника в скрытой игре между САП, НАПК, НАБУ, ГБР. Каждые полгода там "расклады" кардинально менялись: то Луценко с Холодницким воюют против Сытника, потом наоборот. По убеждению Олега Постернака, если Рябошапка дальше хочет продолжать этим заниматься и выполнять нехарактерную для него функцию – надзиратель за корпоративными игрищами, тогда в него полетят те же шапки, что в свое время в Луценко и Шокина. Если новый генпрокурор хочет быть действительно независимым и профессиональным управленцем в своей сфере, то ему прежде всего необходимо вычистить авгиевы конюшни вверенного ему ведомства.

Рябошапке нужно навести порядок во взаимоотношениях между САП и НАБУ. Для этого необходимо принять новые законы. Стоит видоизменить систему е-деклараций и контроля за ними,

– добавляет Олег Постернак.

Наказать предшественников и не только

Оценивая все вызовы, которые стоят перед новым генпрокурором, Постернак положительно оценивает инициативу по трансформации этого ведомства в Офис генерального прокурора.



К работе предыдущих руководителей Генпрокуратуры было много претензий / Фото 24 канала

В то же время нужно думать о необходимости принятия нового законодательства. Ведь созданная коалиция и опыт активного голосования показал, что в принципе президенту Зеленскому и новому генпрокурору не будет особенно трудно оперативно пролоббировать новый, качественный и соответствующий реалиям времени закон о прокуратуре. И все это придется делать быстро.

Если одиозные деятели не будут привлечены к ответственности, то Зеленский и его партия не смогут уберечь высокое доверие граждан,

– отмечает Максим Вознюк.

Стоит вспомнить похожую историю с Порошенко. После Революции Достоинства тоже был огромный общественный запрос на справедливость и наказание. Тогда все ожидали, что после победы Порошенко на президентских выборах 2014 года он с помощью Генпрокуратуры начнет расследование и накажет тех, кто помогал Януковичу строить в Украине коррупционно-репрессивную систему.

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Однако, по мнению Вознюка, Порошенко договорился с Ахметовым, Медведчуком, Левочкиным и многими экс-регионалами и даже вел с некоторыми из них общий бизнес. В конце концов, это закончилось для него печально, что доказали последние президентские и парламентские выборы. Поэтому, Зеленскому и его команде стоит сделать соответствующие выводы и не идти путем ошибок своих предшественников.