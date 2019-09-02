Чого чекати від нового генпрокурора Рябошапки та що про нього говорять колишні колеги

Новий генпрокурор Руслан Рябошапка в українській політиці вже давно. Тривалий час працював у Міністерстві юстиції, згодом – у новоствореній Нацагенції із запобігання корупції. А з 29 серпня 2019 року призначений на посаду Генерального прокурора. Чи варто боятись Рябошапки його ще донедавна колегам та чого чекати від нього на посаді – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Що говорять колишні колеги

Ексколеги Рябошапки кажуть, що це людина дуже розумна і принципова. Голова правління "Трансперенсі Інтернешнл Україна", адвокат Андрій Вишневський, який знайомий з Русланом Рябошапкою приблизно з 2005 року, наголошує, що він безумовно порядна та надзвичайно принципова людина, а також висококласний нормопроєктувальник в антикорупційній сфері.

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Свого часу він очолював Центр нормопроєктування та законопроєктних робіт при Мін'юсті. У цьому міністерстві він відповідав за антикорупційну політику. На переконання Вишневського, напрям організації процесуального керівництва над досудовим слідством у кримінальних провадженнях та підтримки державного обвинувачення для Руслана Рябошапки, вочевидь, новий – і для справи це добре.

Дуже хочу вірити, що на посаді генпрокурора Русланові не забракне розумної рішучості та управлінського досвіду в розбудові публічних інституцій, і ми станемо свідками справжнього дива в одній з "гілок" системи правосуддя,

– розповідає Андрій Вишневський.

Звичайні, працівники Мін'юсту теж позитивно згадують колишнього колегу. Їм він запам'ятався як людина принципова і дуже розумна.

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Піймали, показали, відпустили

Водночас, на новій посаді перед генпрокурором постає чимало серйозних викликів, з якими не змогли чи не захотіли боротись його попередники. Передовсім, йому доведеться реформувати Генпрокуратуру: оновити та перетворити її у центральний орган правоохоронної системи України.

ГПУ не повинна бути ручним інструментом президента для розв’язання якихось політичних питань на його користь, або ж для втручання у підприємницьку діяльність,

– наголошує політичний експерт Максим Вознюк.

Настав час зосередитись на конкретних завданнях та чітких функціях Генпрокуратури, які прописані в законах та Конституції. Важливо, щоб оновлення системи ГПУ відбувалось відкрито, а не за підкилимними домовленостями, як це було завжди. Для цього потрібно проводити відкриті конкурси на прокурорські посади, щоб у систему потрапили нові, молоді й незаплямовані спеціалісти з прогресивним світоглядом і цілями.

Біографія: Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора

Звісно, такі ініціативи зіткнуться з шаленим супротивом з боку "старожилів" системи. Вони саботуватимуть новації як на центральному, так і місцевому рівнях. Тож, генпрокурору потрібно об'єднати навколо себе потужну антикорупційну команду. Хоча за останні роки суспільство дуже розчарувалось в антикорупційних ініціативах влади. Адже замість реальної боротьби була суцільна імітація дещо схожа на спортивну рибалку: "Піймали, показали, відпустили". Тепер з огляду на величезні очікування суспільства, які воно покладає на нову владу, новопризначеному генпрокурору важливо продемонструвати рішучі дії в антикорупційній боротьбі.



Перед новим генпрокурором постає багато викликів / Фото 24 каналу

Реформа прокуратури за часів президента Порошенка була радше косметичною, вона стала компромісом між вимогами наших західних партнерів та логікою необхідності залишити прокуратуру як каральний інструмент для модерації політичної кон'юнктури в Україні.

Період Шокіна та Луценка – період експлуатації генпрокуратури: час інтриг еліт і використання прокуратури як інструментарію тримання під контролем депутатського корпусу,

– вважає політолог Олег Постернак.

Звісно, всі чекають посадок, зокрема, топкорупціонерів, одіозних діячів, представників минулої влади, які неодноразово порушували закон та займали відверту антиукраїнську позицію.

Покарати антикорупціонерів

Доведеться Руслану Рябошапці наводити лад й у діяльності нових антикорупційних органів. Довгий час генпрокурор виконував роль активного учасника в прихованій грі між САП, НАЗК, НАБУ, ДБР. Кожні пів року там "розклади" кардинально змінювались: то Луценко з Холодницьким воюють проти Ситника, потім навпаки. На переконання Олега Постернака, якщо Рябошапка далі хоче продовжувати цим займатись і виконувати не характерну для нього функцію – наглядач за корпоративними ігрищами, тоді в нього полетять ті ж шапки, що свого часу в Луценка і Шокіна. Якщо новий генпрокурор хоче бути справді незалежним і професійним управлінцем у своїй сфері, то йому, передовсім, необхідно вичистити авгієві стайні довіреного йому відомства.

Рябошапці потрібно навести порядок у взаємовідносинах між САП і НАБУ. Для цього необхідно ухвалити нові закони. Варто видозмінити систему е-декларацій та контролю за ними,

– додає Олег Постернак.

Покарати попередників і не лише

Оцінюючи всі виклики, які стоять перед новим генпрокурором, Постернак позитивно оцінює ініціативу, щодо трансформації цього відомства в Офіс генерального прокурора.



До роботи попередніх очільників Генпрокуратури було багато претензій / Фото 24 каналу

Водночас, потрібно думати про необхідність ухвалення нового законодавства. Добре, що всі умови для цього є. Адже створена коаліція і досвід активного голосування засвідчив, що в принципі президенту Зеленському та новому генпрокурору не буде особливо важко оперативно пролобіювати новий, якісний і такий, що відповідатиме реаліям часу, закон про прокуратуру. І все це доведеться робити швидко.

Якщо одіозні діячі не будуть притягнуті до відповідальності, то Зеленський і його партія не зможуть вберегти високу довіру громадян,

– зазначає Максим Вознюк.

Варто згадати схожу історію з Порошенком. Після Революції Гідності теж був величезний суспільний запит на справедливість та покарання. Тоді всі очікували, що після перемоги Порошенка на президентських виборах 2014 року він за допомогою Генпрокуратури розпочне розслідування і покарає тих, хто допомагав Януковичу будувати в Україні корупційно-репресивну систему.

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Натомість, на думку Вознюка, Порошенко домовився з Ахметовим, Медведчуком, Льовочкіним і багатьма ексрегіоналами і навіть мав із деякими з них спільний бізнес. Зрештою, це закінчилось для нього сумно, що довели останні президентські і парламентські вибори. Тож, Зеленському та його команді варто зробити відповідні висновки та не йти шляхом помилок своїх попередників.