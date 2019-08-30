Чого чекати від нових очільників ГПУ і СБУ в найближчі півроку?

Генпрокурор Руслан Рябошапка і голова СБУ Іван Баканов проведуть докорінні зміни у своїх відомствах. У ГПУ буде змінено більше половини чиновників.

Про це 24 каналу розповів заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

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Руслан Рябошапка, у першу чергу, менеджер. Його функції – створити такі підходи в ГПУ, провести публічні відкриті конкурси, коли на ключові посади прокурорів, особливо регіональних, будуть призначені люди з іншим світоглядом, які втілюватимуть концепцію Зеленського і партії "Слуга народу",

– зазначає Владислав Дзівідзінський.

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Всі ці процеси нас чекають у найближчі півроку. Хоча, зауважує експерт, у СБУ зміни проводити буде складніше. Там більш фахові співробітники, які можуть завуальовано впливати на ситуацію.

На переконання політолога, варто очікувати розслідувань щодо високопосадовців.

Президент Зеленський чітко реагує на запити суспільства. А українці давно прагнуть побачити на лаві підсудних корупційних топ-чиновників. Тому що до цього була імітація процесу. Тому треба проводити розслідування, створити беззаперечну доказову базу. І довести звинувачення до логічного завершення,

– наголошує Дзівідзінський.

Безумовно, говорить політолог, підозрювані топ-чиновники можуть покинути Україну. Тому вони можуть почати знищувати докази проти себе, нівелювати їх через адвокатів. Паралельно розмірковуючи, куди тікати і як виводити гроші в офшори.

Що відомо про Руслана Рябошапку і Івана Баканова? Рябошапка раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівницю Наталію Корчак, звинувачуючи її у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів.



Баканов – родом з Кривого Рогу і разом з українським президентом Володимиром Зеленським жив у одному під’їзді. Вони товаришують з дитинства. У 2013 році Баканов став керівником ТОВ "Квартал 95", а згодом – керівником ТОВ "Студія Квартал-95". Після перемоги Зеленського був призначений першим заступником голови СБУ. 29 серпня президент Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради постанову про призначення Рябошапки генпрокурором, а Баканова – головою СБУ.



Як призначають уряд / Інфографіка 24 каналу