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      Чего ждать от новых руководителей ГПУ и СБУ в ближайшие полгода?

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      Руслан Рябошапка и Иван Баканов – креатуры Владимира Зеленского
      Руслан Рябошапка и Иван Баканов – креатуры Владимира Зеленского / Официальный сайт Президента Украины

      Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава СБУ Иван Баканов проведут коренные изменения в своих ведомствах. В ГПУ будет смена более половины чиновников.

      Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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      Руслан Рябошапка, в первую очередь, менеджер. Его функции – создать такие подходы в ГПУ, провести публичные открытые конкурсы, когда на ключевые должности прокуроров, особенно региональных, будут назначены люди с другим мировоззрением, которые будут воплощать концепцию Зеленского и партии "Слуга народа",
      – отмечает Владислав Дзивидзинский.

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      Все эти процессы нас ждут в ближайшие полгода. Хотя, замечает эксперт, в СБУ изменения проводить будет сложнее. Там более профессиональные сотрудники, которые могут завуалировано влиять на ситуацию.

      По убеждению политолога, стоит ожидать расследований относительно высокопоставленных чиновников.

      Президент Зеленский четко реагирует на запросы общества. А украинцы давно хотят увидеть на скамье подсудимых коррупционных топ-чиновников. Потому что до этого была имитация процесса. Поэтому надо проводить расследования, создать бесспорную доказательную базу. И довести обвинения к логическому завершению,
       подчеркивает Дзивидзинский.

      Безусловно, говорит политолог, подозреваемые топ-чиновники могут покинуть Украину. Поэтому они могут начать уничтожать улики против себя, нивелировать их через адвокатов. Параллельно размышляя, куда бежать и как выводить деньги в оффшоры.

      Что известно про Руслана Рябошапку и Ивана Баканова?Рябошапка ранее был одним из членов Национального агентства по предотвращению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш с НАПК и критиковал его руководительницу Наталью Корчак, обвиняя ее в задержке с проверкой электронных деклараций премьера Владимира Гройсмана и других министров.

      Баканов – родом из Кривого Рога и вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским жил в одном подъезде. Они дружат с детства. В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95", а впоследствии – руководителем ООО "Студия Квартал-95". После победы Зеленского был назначен первым заместителем главы СБУ. 29 августа президент Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады постановление о назначении Рябошапки генпрокурором, а Баканова – главой СБУ.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Иван Баканов СБУ Кабинет Министров Украины ГПУ Руслан Рябошапка
      Источник: 24 канал
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