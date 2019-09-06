Арахамия анонсировал "очень быстрые изменения" от Рябошапки

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка "движется очень быстро" – и уже вскоре будут серьезные изменения. В частности, многие из них придутся на "количественный и качественный состав" в ведомствах.

Депутатам-мажоритарщикам продолжают жаловаться на "схемы и то, что воруют деньги", об этом сказал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия после встречи депутатов фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Он подчеркнул, что именно поэтому сейчас есть "большая надежда на генерального прокурора".

Он вступает в должность, но вы видите, как он быстро движется – и увольнение заместителей, увольнение областных прокуроров,

– сказал Арахамия.

Председатель фракции "Слуги народа" рассказал, что генеральный прокурор будет работать над "очень быстрыми изменениями". Кроме того, Рябошапка пообещал, что "очень много людей будет изменено в количественном и качественном составе".

Как Рябошапка стал генпрокурором и что все успел?

29 августа Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности на имя президента Владимира Зеленского. В этот же день Верховная Рада 312 голосами согласовала кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.

Уже 3 сентября подписали приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Что известно про Руслана Рябошапку?Рябошапка ранее был одним из членов Национального агентства по предотвращению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш с НАПК и критиковал его руководительницу Наталью Корчак, обвиняя ее в задержке с проверкой электронных деклараций премьера Владимира Гройсмана и других министров.



Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в предвыборном штабе Зеленского. После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционное направление. 29 августа стал главой ГПУ.