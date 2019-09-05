Заместитель Пшонки, которого разыскивали 5 лет, стал депутатом

Бывший первый заместитель генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмин прошел в Верховную Раду в списке "Оппозиционная платформа – За жизнь" и получил удостоверение депутата.

По информации Bihus.Info, по состоянию на 3 сентября, его фамилия была указана в базе лиц, скрывающихся от органов власти.

Интересно! Кому клонированные кандидаты помогли попасть в Верховную Раду: фамилии

Увидев Кузьмина, журналисты позвонили правоохранителям и сообщили о его местонахождении.

5 сентября Bihus.Info выпустил блог об уголовных делах и розыске Кузьмина. В этот же день стало известно, что его больше нет в базе розыска МВД.

Что известно о Ренате Кузьмине и в чем его подозревают?

Кузьмин занимал должность первого заместителя генпрокурора Украины (Виктора Пшонки) в 2010-2014 годах и заместителя секретаря СНБО в 2013-2014 годах. В 2014 году баллотировался в президенты, но проиграл выборы и исчез. Тогда прокуратура и полиция объявили его в розыск.

Ему инкриминировали превышение полномочий. В частности, при задержании в 2010 году Юрия Луценко по делу, когда тот возглавлял МВД.

В 2017 году ГПУ объявила о подозрении Кузьмину в захвате земли комплекса отдыха "Пуща-Водица". А еще, по данным ГПУ, политик противоправно стал владельцем недвижимости неизвестного происхождения, которая в 2010 году стоила почти 8,4 миллиона гривен.

Кузьмин находится в розыске. На вопросы журналистов Bihus.Info, где Кузьмин был последние 5 лет, он не ответил ни в соцсети, ни при встрече в кулуарах Рады. Коллеги по партии также не знают, где был скандальный чиновник. Вероятным местом его пребывания считалась Россия или территория аннексированного Крыма.

Первая семерка списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь":