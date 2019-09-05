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      Заступник Пшонки, якого розшукували 5 років, став депутатом

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      Ренат Кузьмін
      Ренат Кузьмін / vz.ua

      Колишній перший заступник генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмін пройшов до Верховної Ради у списку "Опозиційна платформа – За життя" та отримав посвідчення депутата.

      За інформацією Bihus.Info, станом на 3 вересня, його прізвище було зазначене у базі осіб, які переховуються від органів влади.

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      Побачивши Кузьміна у Раді, журналісти подзвонили правоохоронцям і повідомили про його місцеперебування. 

      5 вересня Bihus.Info випустив блог про кримінальні справи та розшук Кузьміна. У цей же день стало відомо, що його більше немає в базі розшуку МВС.

      Що відомо про Рената Кузьміна і в чому його підозрюють?

      Кузьмін обіймав посаду першого заступника генпрокурора України (Віктора Пшонки) у 2010-2014 роках та заступника секретаря РНБО у 2013-2014 роках. У 2014 році балотувався у президенти, але програв вибори та зник. Тоді прокуратура і поліція оголосили його в розшук.

      Йому інкримінували перевищення повноважень. Зокрема, при затриманні у 2010 році Юрія Луценка за справи, коли той очолював МВС. 

      У 2017 році ГПУ оголосила Кузьміну про підозру в захопленні землі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця". А ще, за даними ГПУ, політик протиправно став власником нерухомості невідомого походження, яка у 2010 році коштувала майже 8,4 мільйона гривень.

      Кузьмін перебував в розшуку. На запитання журналістів Bihus.Info, де Кузьмін був останні 5 років, він не відповідав ані у соцмережі, ані при зустрічі у кулуарах Ради. Колеги по партії також не знають, де був скандальний чиновник. Ймовірним місцем його перебування вважається Росія або територія анексованого Криму. 

      Перша сімка списку партії "Опозиційна платформа – За життя":

      кандадати у народні депутати список Опозиційна платформа За життя
       

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      Теги: Ренат Кузьмін Опозиційна платформа – За життя Новини України Партія регіонів Віктор Янукович ГПУ
      Джерело: 24 канал
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