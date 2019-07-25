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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Кому клоновані кандидати допомогли потрапити до Верховної Ради: прізвища

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      Технологія клонування спрацювала і в українських виборах
      Технологія клонування спрацювала і в українських виборах / Ілюстративне фото (pixabay)

      Усього кандидатів-двійників на виборах до Верховної Ради 21 липня в одномандатних округах було щонайменше 150. Уже зрозуміло, що у 8 округах ці "клони" суттєво вплинули на результат голосування, а отже – посприяли певним людям стати депутатами українського парламенту.

      Звідки беруться кандидати-клони?

      Раніше їх "виготовляли" так: в одномандатних округах реєстрували кандидатів з однаковими до конкурентів прізвищами, іменами, ба навіть по батькові. Однак, у 2019 році ця давня формула майже не працювала, пише Громадянська мережа "ОПОРА".

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      Ефективнішою стала новітня технологія введення в оману виборця: кандидати вказували у біографіях організації, назви яких дублювали назви політичних партій (наприклад, ГО "Слуга народу" або, рідше, ПП "Голос"). Звісно, насправді ці кандидати не мали жодного відношення до тих партій.

      Понад 90 кандидатів у 55 округах (а це чверть від усіх) видавали себе за представників приватного підприємства, громадської чи благодійної організації "Слуга народу".

      Поліція розслідує наразі 34 справи про незаконне використання брендів партій (стаття 157 ККУ щодо перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права). Зловмисники свідомо вводили в оману виборців щодо особи кандидата і політсили, яку він представляє.

      Хто потрапив до Ради завдяки клонам?

      Округ: номер 37, Дніпропетровська область. 

      Переможець: Дмитро Шпенов, самовисуванець, був депутатом двох скликань від "Партії регіонів".

      Друге місце: Ігор Фартушний, "Слуга народу".

      Різниця у голосах: 1 тисяча 208.

      Клони: 5 кандидатів-самовисуванців вказали у біографії словосполучення "слуга народу", разом вони отримали 11 тисяч 365 голосів; а ще й однофамілець Ігоря Фартушного набрав 1 тисячу 112 голосів.

      Шпенов
      Дмитро Шпенов, колись депутат від "Партії регіонів", нині самовисуванець

      Округ: номер 64, Житомирська область.

      Переможець: Володимир Арешонков, самовисуванець, депутат 8 скликання, член фракції БПП

      Друге місце: В'ячеслав Сігачов, "Слуга народу".

      Різниця у голосах: 640.

      Клони: самовисуванець Анатолій Арешков (співзвучно з Арешонков), місцем роботи якого є ПП "Слуга Народу!", набрав 5 тисяч 872 голоси.

      На цьому окрузі підозри від ЗМІ щодо спроб фальсифікації виборів впали на одіозного Сергія Пашинського. Однак він мав лише третій результат у підсумку.

      Округ: номер 78, Запорізька область.

      Переможець: Олександр Пономарьов, "Опозиційна платформа – За життя", депутат 7 скликання та член фракції "Воля народу".

      Друге місце: Віталій Боговін, "Слуга народу".

      Різниця у голосах: 3 тисячі 289.

      Клони: Василь Боговін, керівник проектів у громадській організації "Громадський рух "Слуга Народу" та самовисуванець отримав 3 тисячі 860 голосів.

      Пономарьов
      Олександр Пономарьов, представник "Опоплатформи – За життя"

      У окрузі номер 106,  Луганська область – зворотна ситуація: самовисуванець Юрій Фурман програв кандидату від "Слуги народу" Олексію Кузнєцову 1 тисячу і 2 голоси. Причому кандидат-однофамілець Андрій Фурман отримав 1 тисячу 622 голоси.

      Округ: номер 119, Львівська область. 

      Переможець: Михайло Бондар, депутат 8 скликання, член фракції "Народний фронт"

      Друге місце: Орест Кавецький, "Слуга народу".

      Різниця у голосах: 140.

      Клони: самовисуванець Віталій Кравчук, голова правління Громадської організації "Слуга народу України" мав 2 тисячі 398 виборців.

      НФ
      Михайло Бондар, "Народний фронт"

      Округ: номер 146, Полтавська область.

      Переможець: Юрій Шаповалов, депутат 7 і 8 скликань, член групи "Партія "Відродження".

      Друге місце: Фелікс Урін, "Слуга народу"

      Різниця у голосах: 2 тисячі 706.

      Клони: 4 кандидатів-самовисуванців вказали місцем праці приватне підприємство "Слуга народа" або "Слуга народу" і набрали 3 тисячі 641 голос.

      Шаполвалов
      Юрій Шаполов, депутат від партії "Відродження"

      Округ: номер 198, Черкаська область.

      Переможець: Сергій Рудик, самовисуванець, депутат 8 скликання, колись член "Свободи" і фракції БПП.

      Друге місце: Наталія Дяченко, "Слуга народу".

      Різниця у голосах: 1 тисяча 105.

      Клони: самовисуванець Олександр Пилюхно, заступник директора Всеукраїнського благодійного фонду "Слуга народу», мав 1 тисячу 395 голосів.

      Рудик
      Сергій Рудик, "Блок Петра Порошенка"

      Округ: номер 210, Київська область. 

      Переможець: Сергій Коровченко, самовисуванець.

      Друге місце: Борис Приходько, самовисуванець.

      Різниця у голосах: 153.

      Клони: 2 кандидатів-самовисуванців, які вказали свою приналежність до ТОВ "Слуга народу. ЗЕ!" і Громадського руху "Слуга народу", отримали на двох 5 тисяч 596 голосів виборців.

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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Порушення на виборах Мажоритарні вибори Партія регіонів Народний фронт Відродження Блок Петра Порошенка
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