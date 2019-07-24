Чому правоохоронці відправляли гелікоптери на виборчі округи

Правоохоронці відправили групи спецпризначенців на гелікоптерах на виборчі округи №50 та №64 як превентивні заходи для недопущення правопорушень, пояснив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

На запитання, чому задіяли групи спецпризначенців, хоча серйозних порушень на виборах не було, Шевченко відповів в ефірі "Громадського": "Так їх тому й не було, що ми вчасно робили превентивні заходи, зокрема посилення групами спецпризначення і швидке перекидання їх за допомогою системи авіабезпеки МВС, і мало це в тому числі ефект".

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Речник МВС додав, що незважаючи на те, що в цих округах і ще у двох є потенційні проблеми щодо перерахунку голосів, або ж певне зволікання у встановленні результатів, цими діями поліція показала тим, хто, можливо, мав якісь наміри влаштувати безлади і правопорушення, що цього не варто робити.

"У нас вистачить сил і засобів, а головне – рішучості і політичної волі – стримати всі можливі правопорушення і довести до логічного завершення ті кримінальні провадження, які вже розпочаті", – наголосив Шевченко.

На які виборчі округи літали гелікоптери? Спершу 22 липня правоохоронці відправили гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР на одномандатний виборчий округ №64 в Коростені на Житомирщині. Там чинний нардеп Сергій Пашинський програв вибори самовисуванцю Володимиру Арешонкову. Речниця місцевої поліції повідомила, що так вони забезпечують правопорядок та охорону для окружної виборчої комісії.



Вдруге гелікоптер відправили 23 липня на округ №50 у Покровську на Донеччині. Там були сутички через виявлені спостерігачами розбіжності у протоколах.