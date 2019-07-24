На 64 окрузі знову проблеми: кандидат від "Слуги народу" передумав визнавати поразку

Кандидат у депутати ВР від "Слуги народу" на 64 одномандатному окрузі (Коростень, Житомирщина) В'ячеслав Сігачов підписав протоколи і визнав, що поступився самовисуванцю Володимиру Арешонкову. І навіть урочисто привітав переможця. Однак геть раптово, як стало відомо 24 каналу, передумав, а потім – передумав ще раз.

Спершу Сігачов поразку визнав, потім заявив, що не визнає і хоче, щоб голоси виборців перерахували. І це попри те, що їх уже неодноразово перераховували. А для "забезпечення порядку" на окрузі навіть прилітали спецпризначенці на гелікоптері.

Детально – тут: Гостросюжетні вибори в Коростені – хто переміг і навіщо був гелікоптер

Зрештою, Сігачов таки визнав, що програв вибори і депутатом від 64 округу стане самовисуванець Арешонков.

Сам переможець так описав ситуацію 24 каналу: "Учора ввечері (23 липня) підписали протокол остаточний усі члени комісії. Підійшов представник "Слуги народу" (Сігачов – 24 канал), підписався і визнав свою поразку. Сьогодні о 14 годині ОВК доправила протокол до Києва (у ЦВК – 24 канал). За нашою інформацією, ЦВК протокол прийняла".

Учора були якісь спроби створити напружену ситуацію. Кричали, скандалили. Але на цьому усе закінчилося. У ЦВК до протоколів зауважень немає,

– підсумував Арешонков.

Дивіться відео 24 каналу, як Сігачов підписує протоколи, які визнають перемогу Арешонкова:



А ось і сам протокол про визнання результатів виборів, підписаний Сігачовим

Коротко про те, що відбувається у 64 окрузі

На окрузі номер 64 в Коростені Житомирської області змагалися головно три кандидати:

– самовисуванець Володимир Арешонков,

– представник пропрезидентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Сігачов,

– скандальний нардеп чотирьох скликань Сергій Пашинський.

Саме про нього спостерігачі та ЗМІ говорили: депутат має намір фальсифікувати вибори на свою користь. Інформація набула резонансу і голоси на дільницях порахували без порушень.

Однак загалом порушень на окрузі фіксували чимало. Почалося з того, що кандидат від СН Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось клонував його сторінку у Facebook і з неї заявив, що той "знімається з виборів".

Далі з'явилася інформація, що деякі протоколи ДВК "переписували" з намаганням додати голосів Пашинському.

Зрештою, в округ навіть прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР – начебто тому, що на там виникла "загроза провокацій".

Станом на зараз відомо, що Володимир Арешонков переміг. Він отримав 27,63% голосів. Із різницею у кількасот голосів Арешонков обійшов Сігачова – у того 26,81%. Пашинський випав з боротьби – у нього лише 17,91% голосів.