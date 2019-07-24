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      На 64 окрузі знову проблеми: кандидат від "Слуги народу" передумав визнавати поразку

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      На 64 ОВК проблеми не закінчилися
      На 64 ОВК проблеми не закінчилися / 24 канал

      Кандидат у депутати ВР від "Слуги народу" на 64 одномандатному окрузі (Коростень, Житомирщина) В'ячеслав Сігачов підписав протоколи і визнав, що поступився самовисуванцю Володимиру Арешонкову. І навіть урочисто привітав переможця. Однак геть раптово, як стало відомо 24 каналу, передумав, а потім – передумав ще раз.

      Спершу Сігачов поразку визнав, потім заявив, що не визнає і хоче, щоб голоси виборців перерахували. І це попри те, що їх уже неодноразово перераховували. А для "забезпечення порядку" на окрузі навіть прилітали спецпризначенці на гелікоптері. 

      Детально – тут: Гостросюжетні вибори в Коростені – хто переміг і навіщо був гелікоптер

      Зрештою, Сігачов таки визнав, що програв вибори і депутатом від 64 округу стане самовисуванець Арешонков.

      Сам переможець так описав ситуацію 24 каналу: "Учора ввечері (23 липня) підписали протокол остаточний усі члени комісії. Підійшов представник "Слуги народу" (Сігачов – 24 канал), підписався і визнав свою поразку. Сьогодні о 14 годині ОВК доправила протокол до Києва (у ЦВК – 24 канал). За нашою інформацією, ЦВК протокол прийняла".

      Учора були якісь спроби створити напружену ситуацію. Кричали, скандалили. Але на цьому усе закінчилося. У ЦВК до протоколів зауважень немає,
      – підсумував Арешонков.

      Дивіться відео 24 каналу, як Сігачов підписує протоколи, які визнають перемогу Арешонкова:

      Протокол
      А ось і сам протокол про визнання результатів виборів, підписаний Сігачовим

      Коротко про те, що відбувається у 64 окрузі

      На окрузі номер 64 в Коростені Житомирської області змагалися головно три кандидати

      – самовисуванець Володимир Арешонков,
      – представник пропрезидентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Сігачов,
      – скандальний нардеп чотирьох скликань Сергій Пашинський.

      Саме про нього спостерігачі та ЗМІ говорили: депутат має намір фальсифікувати вибори на свою користь. Інформація набула резонансу і голоси на дільницях порахували без порушень. 

      Однак загалом порушень на окрузі фіксували чимало. Почалося з того, що кандидат від СН Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось клонував його сторінку у Facebook і з неї заявив, що той "знімається з виборів". 

      Далі з'явилася інформація, що деякі протоколи ДВК "переписували" з намаганням додати голосів Пашинському. 

      Зрештою, в округ навіть прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР – начебто тому, що на там виникла "загроза провокацій".

      Станом на зараз відомо, що Володимир Арешонков переміг. Він отримав 27,63% голосів. Із різницею у кількасот голосів Арешонков обійшов Сігачова – у того 26,81%. Пашинський випав з боротьби – у нього лише 17,91% голосів.

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      Теги: Новини України Новини політики Мажоритарні вибори Парламентські вибори 2019 Новини Житомира Порушення на виборах ЦВК
      Джерело: 24 канал
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