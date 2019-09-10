Рада поддержала законопроект о реформе прокуратуры: что это означает

Народные депутаты поддержали в первом чтении и за основу законопроект о реформе органов прокуратуры. За это проголосовали 287 нардепов.

Против – 32, воздержались – 25. Законопроект № 1032 внес в Раду Президент Украины Владимир Зеленский.

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Депутаты также проголосовали за сокращение срока подготовки указанного законопроекта во втором чтении.

Что это значит?

Генпрокуратуру должны переименовать в "Офис генерального прокурора".

Гепрокурор должен иметь высшее юридическое образование – это требование.

Эту норму отменили в 2016 году. Именно поэтому Юрий Луценко стал генпрокурором.

Генпрокурор получает право увольнять прокуроров Офиса генпрокурора и административных должностных лиц без согласований с Советом прокуроров. До того это было обязательным.

В штате прокуратуры из 15 тысяч человек останется 10 тысяч.

Военные прокуратуры ликвидируются.

Региональные прокуратуры должны стать областными, местные – окружными. В то же время предусмотрена возможность создания специализированных прокуратур.

Прокуроры, которые хотят остаться, должны пройти аттестацию – ее проводят специальные кадровые комиссии. Для Офиса генпрокурора и областных прокуратур их создаст сам генпрокурор.

Кроме того, глава государства предлагает остановить деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года и фактически уволить действующих членов КДКП.

На это время рассмотрение дисциплинарных дел переводится на кадровые комиссии. Такие комиссии будут действовать в Офисе генпрокурора и областных прокуратурах – их составы тоже будет определять генпрокурор. Кадровые комиссии будут обеспечивать и отбор новых прокуроров на вакантные должности.

Законопроект закладывает основы для электронного документооборота, который должен вытеснить бумажную волокиту.

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