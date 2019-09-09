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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      "САП не трогаем": Комитет Рады внес важные поправки в проект закона о реформе прокуратуры

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      Рябошапка объяснил, как изменили законопроект о реформе прокуратуры
      Рябошапка объяснил, как изменили законопроект о реформе прокуратуры / opinionua.com

      Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности продолжит рассматривать проект закона о реформе прокуратуры 10 сентября. Однако уже 9 сентября члены комитета приняли ряд поправок и замечаний.

      Об этом сообщил председатель комитета Денис Монастырский, депутат от фракции "Слуга народа". А после заседания комитета Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пояснил журналистам, о каких именно правки говорится.

      Напомним, Рябошапка уже уволил главных прокуроров 12 областей: список

      Поправки в законопроект о реформе прокуратуры

      Одна из поправок будет касаться студентов Национальной академии прокуратуры – реформа отрасли затронет это учебное заведение. Немало его студентов считают, что из-за указанного закона они могут оказаться на улице без диплома, и даже выходили на протесты под стены ГПУ и Офиса Президента.

      Другая правка – о порядке передачи производств Военной прокуратуры. "Кто будет дальше проводить расследование, кто будет осуществлять процессуальное руководство и представительство в судах", – пояснил генпрокурор.

      Рябошапка подчеркнул, что реформа не будет касаться Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

      Этот блок мы пока не трогаем. Относительно других – нужна переаттестация, система оценивания на нескольких уровнях, будут работать несколько кадровых комиссий с участием представителей общественности,
      – рассказал Рябошапка.

      Читайте также: Руслан Рябошапка – с НАПК в кресло Генпрокурора

      Какие основные изменения будут в прокуратуре

      Генеральную прокуратуру реформируют в Офис Генпрокурора, ликвидируют Военную прокуратуру и пост главного военного прокурора. Эти вещи основополагающие в проекте закона и их менять не будут.

      Президент имеет право своим указом уволить генпрокурора с должности на основании представления Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия.

      Должность генпрокурора сможет занимать только гражданин Украины с высшим юридическим образованием и стажем работы в отрасли права не менее 5 лет.

      "Это сектор, где мы ожидаем большое сопротивление": месяц назад, 7 августа, Руслан Рябошапка рассказал 24 каналу о запланированных изменениях в прокуратуре.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Руслан Рябошапка ГПУ Реформы САП Законодательство
      Источник: 24 канал
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