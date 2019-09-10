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      Рада підтримала законопроєкт про реформу прокуратури: що це означає

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      Закон про реформу прокуратури прийнято – законопроект № 1032
      Народні депутати проголосували за законопроєкт про реформу прокуратури / 24 канал

      Народні депутати підтримали у першому читанні і за основу законопроєкт про реформу органів прокуратури. За це проголосували 287 нардепів.

      Проти – 32, утримались – 25. Законопроєкт № 1032 вніс до Ради Президент України Володимир Зеленський. 

      Важливо: Депутати проголосували за законопроєкт про імпічмент президента

      Депутати також проголосували за скорочення строку підготовки зазначеного законопроєкту в другому читанні.

      Що це означає?

      • Генпрокуратуру мають перейменувати в "Офіс генерального прокурора".
      • Генпрокурор повинен мати вищу юридичну освіту – це вимога.

      Цю норму скасували у 2016 році. Саме тому Юрій Луценко став генпрокурором.

      • Генпрокурор отримує право звільняти прокурорів Офісу генпрокурора та адміністративних посадовців без жодних погоджень з Радою прокурорів. До того це було обов’язковим.
      • У штаті прокуратури з 15 тисяч осіб залишиться 10 тисяч.
      • Військові прокуратури ліквідовуються.
      • Регіональні прокуратури мають стати обласними, місцеві – окружними. Водночас передбачена можливість створення спеціалізованих прокуратур.
      • Прокурори, які хочуть залишитись, повинні пройти атестацію – її проводять спеціальні кадрові комісії. Для Офісу генпрокурора та обласних прокуратур їх створить сам генпрокурор.

      Окрім того, глава держави пропонує зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року та фактично звільнити чинних членів КДКП.

      На цей час розгляд дисциплінарних справ перекладається на кадрові комісії. Такі комісії будуть діяти в Офісі генпрокурора та обласних прокуратурах – їхні склади також визначатиме генпрокурор.Кадрові комісії забезпечуватимуть і добір нових прокурорів на вакантні посади.

      Законопроєкт закладає основи для електронного документообігу, який має витіснити паперову тяганину.

      Читайте також: "САП не чіпаємо": Комітет Ради вніс важливі поправки до проєкту закону про реформу прокуратури

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      Теги: Новини політики Верховна Рада Законодавство Новини України Володимир Зеленський Президент України ГПУ
      Джерело: 24 канал
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