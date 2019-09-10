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      Депутати проголосували за законопроєкт про імпічмент президента

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      Закон про імпічмент президента прийнято – законопроєкт №1012
      ВР підтримала законопроєкт про імпічмент президента / 24 канал

      Нардепи Верховної Ради 9 скликання підтримали законопроєкт №1012 про імпічмент президента в цілому.

      Законопроєкт 1012 про імпічмент авторства президента Володимира Зеленського підтримали 245 депутатів Верховної Ради: 244 – з "Слуги народу" та 1 – позафракційний. Не підтримали законопроєкт – 73, ще 55 – утримались.

      Зверніть увагу: Процедура імпічменту президента: що змінилось

      Напередодні у першому читанні законопроєкт підтримали 337 народних обранців.

      Зауважимо, що після голосування у першому читанні депутати Верховної Ради упродовж 2 тижнів могли подати поправки до законопроєкту. Однак нардепи проголосували за те, щоб одразу голосувати за законопроєкт про імпічмент в цілому і не чекати.

      Законопроєкт 1012 про імпічмент ще 6 вересня схвалив Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Як відбуватиметься імпічмент?

      Згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Імпічмент може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.

      Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання нардепів, підписане більшістю Ради. Ці підписи відкликаються. Подання повинне містити правове обґрунтування необхідності створення тимчасової слідчої комісії.

      Порядок оголошення імпічменту президенту України:

      1. подання Верховної Ради про вчинений президентом злочин;
      2. голосування Ради за оголошення початку процедури імпічменту і створення тимчасової комісії (необхідно 300 +1 голос);
      3. формування тимчасової слідчої комісії;
      4. комісія проводить розслідування факту та обставин злочину;
      5. слідча комісія готує і подає до Ради висновки і пропозиції щодо проведеного розслідування;
      6. розгляд Радою висновків комісії за участі президента, голови та суддів КСУ, голів ВСУ та ГПУ і уповноваженої ВРУ з прав людини;
      7. Рада голосує за подання висновків ТСК та результатів обговорення до ВСУ та КСУ (голосування таємне, потрібно 300 +1 голос);
      8. ВСУ та КСУ розглядають подання Верховної Ради;
      9. Рада ухвалює рішення про усунення президента з поста (голосування таємне, потрібно 338 і більше голосів);
      10. президент втрачає повноваження після оголошення про це голови парламенту.

      У разі, якщо Рада не підтримає процедуру імпічменту президента, голова парламенту оголошує про припинення процедури та повноважень тимчасової слідчої комісії, а ще він від імені парламенту просить вибачення у президента.

      Імпічмент президенту
      Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

      Важливо: Зеленський позначив невідкладними 66 законопроектів: Рада підтримала усі – перелік

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      Теги: Новини політики Верховна Рада Імпічмент Новини України Законодавство Президент України
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