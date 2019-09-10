Депутати проголосували за законопроєкт про імпічмент президента

Нардепи Верховної Ради 9 скликання підтримали законопроєкт №1012 про імпічмент президента в цілому.

Законопроєкт 1012 про імпічмент авторства президента Володимира Зеленського підтримали 245 депутатів Верховної Ради: 244 – з "Слуги народу" та 1 – позафракційний. Не підтримали законопроєкт – 73, ще 55 – утримались.

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Напередодні у першому читанні законопроєкт підтримали 337 народних обранців.

Зауважимо, що після голосування у першому читанні депутати Верховної Ради упродовж 2 тижнів могли подати поправки до законопроєкту. Однак нардепи проголосували за те, щоб одразу голосувати за законопроєкт про імпічмент в цілому і не чекати.

Законопроєкт 1012 про імпічмент ще 6 вересня схвалив Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Як відбуватиметься імпічмент?

Згідно з документом, імпічмент буде позасудовим конституційним процесом. Імпічмент може бути застосованим у разі скоєння державної зради або іншого злочину. Імпічмент регулюватиметься Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.

Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання нардепів, підписане більшістю Ради. Ці підписи відкликаються. Подання повинне містити правове обґрунтування необхідності створення тимчасової слідчої комісії.

Порядок оголошення імпічменту президенту України:

подання Верховної Ради про вчинений президентом злочин; голосування Ради за оголошення початку процедури імпічменту і створення тимчасової комісії (необхідно 300 +1 голос); формування тимчасової слідчої комісії; комісія проводить розслідування факту та обставин злочину; слідча комісія готує і подає до Ради висновки і пропозиції щодо проведеного розслідування; розгляд Радою висновків комісії за участі президента, голови та суддів КСУ, голів ВСУ та ГПУ і уповноваженої ВРУ з прав людини; Рада голосує за подання висновків ТСК та результатів обговорення до ВСУ та КСУ (голосування таємне, потрібно 300 +1 голос); ВСУ та КСУ розглядають подання Верховної Ради; Рада ухвалює рішення про усунення президента з поста (голосування таємне, потрібно 338 і більше голосів); президент втрачає повноваження після оголошення про це голови парламенту.

У разі, якщо Рада не підтримає процедуру імпічменту президента, голова парламенту оголошує про припинення процедури та повноважень тимчасової слідчої комісії, а ще він від імені парламенту просить вибачення у президента.



Як відбувається імпічмент президенту / інфографіка 24 каналу

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