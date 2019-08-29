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      Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про імпічмент

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      Зеленський вніс до парламенту законопроект про імпічмент
      Зеленський вніс до парламенту законопроект про імпічмент / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський зареєстрував на сайті Верховної Ради законопроект про особливу процедуру усунення президента з посту (імпічмент). Текст документа №1012 поки що відсутній на сайті парламенту, але законопроект позначений як невідкладний.

      Зеленський ще 29 травня подавав на розгляд попередньої Ради законопроект про імпічмент. Але тоді народні обранці навіть не змогли включити його до порядку денного сесії. Цей законопроект передбачав, що парламент може усунути президента з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".

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      На сьогодні в Україні існує тільки закон "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради", в якому передбачена процедура імпічменту.

      Що таке імпічмент Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Президент України Законодавство Імпічмент
      Джерело: 24 канал
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