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      Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об импичменте

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      Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте
      Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал на сайте Верховной Рады законопроект об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент). Текст документа №1012 пока отсутствует на сайте парламента, но законопроект обозначен как неотложный.

      Зеленский еще 29 мая подавал на рассмотрение предыдущей Рады законопроект об импичменте. Но тогда народные избранники даже не смогли включить его в повестку дня сессии. Этот законопроект предусматривал, что парламент может отстранить президента от должности "в случае совершения им государственной измены или другого преступления".

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      На сегодня в Украине существует только закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады", в котором предусмотрена процедура импичмента.

      Что такое импичмент Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Президент Украины Импичмент
      Источник: 24 канал
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