Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал на сайте Верховной Рады законопроект об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент). Текст документа №1012 пока отсутствует на сайте парламента, но законопроект обозначен как неотложный.

Зеленский еще 29 мая подавал на рассмотрение предыдущей Рады законопроект об импичменте. Но тогда народные избранники даже не смогли включить его в повестку дня сессии. Этот законопроект предусматривал, что парламент может отстранить президента от должности "в случае совершения им государственной измены или другого преступления".

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На сегодня в Украине существует только закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады", в котором предусмотрена процедура импичмента.

Что такое импичмент Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.