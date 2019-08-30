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      Зеленський хоче підпорядкувати собі Нацгвардію

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      Зеленський зареєстрував законопроект, що виведе Нацгвардію з під контролю МВС
      Зеленський зареєстрував законопроект, що виведе Нацгвардію з під контролю МВС / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді як невідкладний законопроект про Національну гвардію. Зокрема, проект передбачає, що діяльність НГУ спрямовуватиметься президентом України через командувача Нацгвардії.

      Крім того, законопроект передбачає виведення Національної гвардії з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ.

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      Якщо проект закону буде ухвалений, то призначати і звільняти безпосереднього керівника правоохоронного органу буде президент.

      Законопроект передбачає вилучення усіх словесних згадок про Міністерство внутрішніх справ та заміна їх на слова "президент України" або "командувач Національної гвардії".

      У прикінцевих положеннях зазначається, що закон набуває чинності наступного дня після його публікації (перед цим його ще повинна ухвалити Веровна Рада – 24 канал). Після публікації закону Кабмін матиме 2 місяць, щоб привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нього.

      Який загальний формат НГУ передбачає законопроект?Згідно з законопроектом Володимира Зеленського, Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, призначеним для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави.

      Діяльність НГУ передбачає протидію злочинним та іншим протиправним посяганням, охорону громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.

      Крім того, у взаємодії з іншими органами Нацгвардія забезпечує державну безпеку і захист державного кордону України, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих злочинних груп та організацій.

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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Володимир Зеленський Президент України Нацгвардія Законодавство
      Джерело: 24 канал
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