Зеленский хочет подчинить себе Нацгвардию

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный законопроект о Национальной гвардии. В частности, проект предусматривает, что деятельность НГУ будет управляема президентом Украины через командующего Нацгвардии.

Кроме того, законопроект предусматривает вывод Национальной гвардии из подчинения Министерства внутренних дел.

К слову: Подразделения Национальной гвардии будут патрулировать украинские города: детали

Если проект закона будет принят, то назначать и увольнять непосредственного руководителя правоохранительного органа будет президент.

Законопроект предусматривает исключение всех словесных упоминаний о Министерстве внутренних дел и замену их на слова "президент Украины" или "командующий Национальной гвардии".

В заключительных положениях отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после его публикации (перед этим его еще должен принять Верховная Рада – 24 канал). После публикации закона Кабмин получит 2 месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Какой общий формат НГУ предусматривает законопроект?

Согласно законопроекту Владимира Зеленского, Национальная гвардия Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, предназначенная для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства.



Деятельность НГУ предусматривает противодействие преступным и другим противоправным посягательствам, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.



Кроме того, во взаимодействии с другими органами Нацгвардия обеспечивает государственную безопасность и защиту государственной границы Украины, прекращения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований, организованных преступных групп и организаций.