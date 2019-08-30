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      Зеленский хочет подчинить себе Нацгвардию

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      Зеленский зарегистрировал законопроект, который выведет Нацгвардию из под контроля МВД
      Зеленский зарегистрировал законопроект, который выведет Нацгвардию из под контроля МВД / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный законопроект о Национальной гвардии. В частности, проект предусматривает, что деятельность НГУ будет управляема президентом Украины через командующего Нацгвардии.

      Кроме того, законопроект предусматривает вывод Национальной гвардии из подчинения Министерства внутренних дел.

      К слову: Подразделения Национальной гвардии будут патрулировать украинские города: детали

      Если проект закона будет принят, то назначать и увольнять непосредственного руководителя правоохранительного органа будет президент.

      Законопроект предусматривает исключение всех словесных упоминаний о Министерстве внутренних дел и замену их на слова "президент Украины" или "командующий Национальной гвардии".

      В заключительных положениях отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после его публикации (перед этим его еще должен принять Верховная Рада – 24 канал). После публикации закона Кабмин получит 2 месяца, чтобы привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

      Какой общий формат НГУ предусматривает законопроект?
      Согласно законопроекту Владимира Зеленского, Национальная гвардия Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, предназначенная для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства.

      Деятельность НГУ предусматривает противодействие преступным и другим противоправным посягательствам, охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.

      Кроме того, во взаимодействии с другими органами Нацгвардия обеспечивает государственную безопасность и защиту государственной границы Украины, прекращения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований, организованных преступных групп и организаций.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Министерство внутренних дел Законодательство Нацгвардія
      Источник: 24 канал
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