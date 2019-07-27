Підрозділи Національної гвардії патрулюватимуть українські міста: деталі

З 1 серпня 2019 року підрозділи Національної гвардії України розпочнуть патрулювання вулиць міст. Патрулювання відбуватиметься по 5 днів на тиждень і триватиме по 6 годин з моменту виходу на маршрут.

Відповідне доручення нацгвардійцям вже підоготовлене, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

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За його словами, до таких патрулів буде залучено 50% від особового складу патрульних НГУ.



Зона оперативного реагування патрулів Нацгвардії / інфографіка МВС

Крім того, заступник командувача Національної гвардії України Микола Миколенко зазначив, що на патрульну службу від Нацгвардії заступатимуть близько 2 тисяч військових.

Зони оперативного реагування, день і час несення служби, кількість змін визначаються керівником органу Нацполіції за погодженням з командиром військової частини Нацгвардії. Під час виконання таких завдань нацгвардійці перебуватимуть у підпорядкуванні керівника органу Нацполіції,

– підкреслив Миколенко.

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Що відомо про Нацгвардію і які функції вона виконує?Національна гвардія України – військове формування з функціями правоохоронних органів. Серед основних функцій НГУ є забезпечення правопорядку та охорона державного кордону, припинення терористичної діяльності тощо.



Одним з основних обов'язків нацгвардійців є захист стратегічних об'єктів інфраструктури – аеропортів, стадіонів (під час важливих або масових подій), дипломатичні представництва, охорону спеціальних вантажів чи забезпечення конвоювання засуджених.