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      Біографія Миколи Балана: що відомо про нового командувача Нацгвардії

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      Микола Балан - біографія, що відомо про командувача Нацгвардії
      Біографія командувача Нацгвардії Миколи Балана / ngu.gov.ua

      Микола Балан став новим командувачем Національної гвардії України. Аби призначити його на посаду, глава держави видав аж три укази. Так, спочатку Володимир Зеленський про звільнення його від викокання обов’язків та з посади заступника командувача НГУ .

      Виконувачем обов’язків Миколу Балана призначив п’ятий президент України Петро Порошенко. Попереднього командувача Юрія Аллерова Порошенко звільнив 7 травня 2019 року.

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      Біографія Миколи Балана

      Він родом із Прикарпаття – народився у селі Старий Лисець, що у Тисменицькому районі Івано-Франківської області. У 1992 році закінчив Саратовське вище військове командне Червонопрапорне училище імені Дзержинського при МВС СРСР. У 2003 році закінчив Національну академію прикордонних військ України з відзнакою.

      В 2017 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України – також із відзнакою.


      Микола Балан на Сході/ ngu.gov.ua

      Кар'єра

      Пройшов офіцерські посади від командира взводу до начальника управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України. З 2010 року — начальник управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України. Після анексії півострова Балан відмовився від російського паспорта.

      Президент Порошенко призначив його заступником командувача Національної гвардії України 18 квітня 2014 року. Балан отримав звання генерал-лейтенанта 23 серпня 2014 року. З 6 лютого 2015 року до 31 грудня 2015 року виконував обов’язки Командувача Національної гвардії України.


      Балан свідчить в італійському суді у справі несправедливо затриманого військового Віталія Марківа

      Нагороди та відзнаки

      Нагороджений орденами «За заслуги» II та III ступенів, медаллю «За військову службу Україні». Митрополит Іоан (Яременко) з благословення Святійшого Патріарха Філарета 12 грудня 2018 року вручив йому Орден святителя Миколая Чудотворця.

      Зазначимо, попередника Балана Аллерова затримаи 14 травня після обшуків у приміщеннях "Укрбуду" та Нацгвардії. Його помістили до СІЗО та оголосили про підозри у привласненні, розтраті майна Нацгвардії в особливо великих розмірах. Згодом за нього вснесли судову заставу

      У чому підозрюють попередника Балана Юрія Аллерова?У 2000 роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (згодом його перетворили на ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську (центр Києва) звели житловий комплекс. У ньому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

      У 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").

      Обмін не був вигідним для держави, оскільки вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою від вартості квартир, які мала отримати Нацгвардія.

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      Теги: Микола Балан Новини політики Новини України Нацгвардія Володимир Зеленський Президент України Призначення Зеленського
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