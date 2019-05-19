За арештованого екс-керівника Нацгвардії Аллерова внесли заставу, – ЗМІ

За Юрія Аллеров, колишнього голову Національної гвардії України, внесли призначену судом заставу у 4,8 мільйона гривень. Та Аллеров, якого підозрюють у причетності до розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, поки що не на свободі.

"Заставу внесли, але не відпустили. Роблять все, щоб тримати його," – так заявив адвокат підозрюваного Ігор Мороз "Громадському".

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За його ж словами, заставу внесли у п'ятницю, 17 травня, ввечері після 18.00. Таким чином можна припустити, що Юрія Аллерова не випустили на свободу тільки тому, що робочий день відповідальних осіб на той момент вже завершився. Адвокат підозрюваного вважає, що його підзахисний вийде із СІЗО вже наступного тижня.

Нагадаємо, що того ж 17 травня суд обрав запобіжний захід екс-командувачу Національної гвардії Аллерову, підозрюваному в незаконному заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 мільйона гривень. Мовилося про 60 днів ув'язнення або 4,8 мільйона гривень застави і здачу закордонних паспортів.

У чому підозрюють Аллерова? У 2000 роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (згодом його перетворили на ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську (центр Києва) зведуть житловий комплекс. У ньому Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.



У 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Бориспільська").



Обмін не був вигідним для держави, оскільки вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою від вартості квартир, які мала отримати Нацгвардія.

Детально про те, хто такий Юрій Аллеров та про махінації з нерухомістю у Нацгвардії – у матеріалі 24 каналу

Затримали Аллерова детективи НАБУ 14 травня після обшуків у приміщеннях "Укрбуду" та Нацгвардії. У справі є й інші затримані. Усіх їх помістили до СІЗО та оголосили про підозри у привласненні та розтраті майна Нацгвардії в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.