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      Порошенко скидав баласт: Чумак про звільнення та арешт Аллерова

      1914 Читать новость на русском
      Юрій Аллеров
      Юрій Аллеров / veterano.com.ua

      Корпорація "Укрбуд" є тільки прикриттям, а насправді за нею стоїть безліч офшорних компаній. Наприкінці всієї цієї схеми є народний депутат Максим Микитась, який є керівником корпорації. Це можна перевірити у його декларації.

      "Укрбуд" має безліч скандальних об'єктів, які забудовуються з порушенням законодавства. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Віктор Чумак.

      Читайте також: Затримання екс-глави Нацгвардії: хто такий Аллеров та у чому його підозрюють

      Народний депутат вважає, що це достатньо скандальна корпорація, яка працює за непрозорими схемами. Тому, на його думку, Аллеров про це все знав.

      Спочатку він став екс-головою, а потім його затримали. Можливо, що це сталося через те, що знали, або точно були переконані, що відбудеться затримання і тому Петро Олексійович скидав баласт,
      – заявив Віктор Чумак.

      Нардеп також додав, що з "Укрбудом" він воює всі свої шість років депутатства. Й не тільки в комітеті, але й на окрузі, тому що "Сонячна рів'єра", яка будується на Лівому березі в Дніпровському районі стоїть там незаконно. Зараз будинок вже пливе, бо побудований в 50 метрах від Дніпра й з порушенням усіх можливих законодавств.

      Чому затримали Аллерова?
      Його підозрюють у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн грн. Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (яке потім перетворили на Головне управління Нацгвардії) та компанія-забудовник домовились, що на території колишньої військової частини на Печерську, зведуть житловий комплекс. Там Нацгвардія мала отримати 50 квартир та 30 паркомісць.

      У 2016-2017 сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва біля станції метро "Бориспільська". Проте цей обмін не був вигідним для держави, оскільки вартість квартир в будинку на околиці Києва виявилась на понад 81 мільйон гривень меншою за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія.

      Дивіться повне інтерв'ю з Віктором Чумаком: 

       

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      Теги: Новини політики Новини України Новини нерухомості України Петро Порошенко Новини нерухомості Будівництво Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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