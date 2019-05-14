Порошенко сбрасывал балласт: Чумак об увольнении и аресте Аллерова

Корпорация "Укрбуд" является только прикрытием, а на самом деле за ней стоит множество офшорных компаний. В конце всей этой схемы народный депутат Максим Микитась, который является руководителем корпорации. Это можно проверить в его декларации.

"Укрбуд" имеет множество скандальных объектов, которые застраиваются с нарушением законодательства. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал народный депутат Виктор Чумак.

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Народный депутат считает, что это достаточно скандальная корпорация, которая работает по непрозрачным схемам. Поэтому, по его мнению, Аллеров об этом все знал.

Сначала он стал экс-главой, а потом его задержали. Возможно, что это произошло из-за того, что знали, или точно были убеждены, что произойдет задержание и поэтому Петр Алексеевич сбрасывал балласт,

– заявил Виктор Чумак.

Нардеп также добавил, что с "Укрбудом" он воюет все свои шесть лет депутатства. И не только в комитете, но и в округе, потому что "Солнечная ривьера", которая строится на Левом берегу в Днепровском районе стоит там незаконно. Сейчас дом уже плывет, потому что построен в 50 метрах от Днепра и с нарушением всех возможных законодательств.

Почему задержали Аллерова?Его подозревают в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн. Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (которое потом превратили в Главное управление Нацгвардии) и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей воинской части на Печерске, возведут жилой комплекс. Там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.



В 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева возле станции метро "Бориспольская". Однако этот обмен не был выгодным для государства, поскольку стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась на более чем 81 миллион гривен меньше той, в которую оценены квартиры, что должна была получить Нацгвардия.

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