16:11
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Порошенко сбрасывал балласт: Чумак об увольнении и аресте Аллерова

      378 Читати новину українською
      Юрий Аллеров
      Юрий Аллеров / veterano.com.ua

      Корпорация "Укрбуд" является только прикрытием, а на самом деле за ней стоит множество офшорных компаний. В конце всей этой схемы народный депутат Максим Микитась, который является руководителем корпорации. Это можно проверить в его декларации.

      "Укрбуд" имеет множество скандальных объектов, которые застраиваются с нарушением законодательства. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал народный депутат Виктор Чумак.

      Читайте также: Задержание экс-главы Нацгвардии: кто такой Аллеров и в чем его подозревают

      Народный депутат считает, что это достаточно скандальная корпорация, которая работает по непрозрачным схемам. Поэтому, по его мнению, Аллеров об этом все знал.

      Сначала он стал экс-главой, а потом его задержали. Возможно, что это произошло из-за того, что знали, или точно были убеждены, что произойдет задержание и поэтому Петр Алексеевич сбрасывал балласт,
      – заявил Виктор Чумак.

      Нардеп также добавил, что с "Укрбудом" он воюет все свои шесть лет депутатства. И не только в комитете, но и в округе, потому что "Солнечная ривьера", которая строится на Левом берегу в Днепровском районе стоит там незаконно. Сейчас дом уже плывет, потому что построен в 50 метрах от Днепра и с нарушением всех возможных законодательств.

      Почему задержали Аллерова?Его подозревают в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн. Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (которое потом превратили в Главное управление Нацгвардии) и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей воинской части на Печерске, возведут жилой комплекс. Там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.

      В 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева возле станции метро "Бориспольская". Однако этот обмен не был выгодным для государства, поскольку стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась на более чем 81 миллион гривен меньше той, в которую оценены квартиры, что должна была получить Нацгвардия.

      Смотрите полное интервью с Виктором Чумаком:

       

      blog_ava
      Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
      сегодня
      2752
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости недвижимости Петр Порошенко Новости недвижимости Украины Строительство Нацгвардія
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 14 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      сегодня , 15:36 Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"
      Ірина Юрковська 45
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 183
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 308
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      70
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 617
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Матиос сообщил о задержании важной фигуры в деле Курченко
       24 мая 2017 , 12:20
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Как ездить по льду: полезные советы автомобилистам
       8 декабря 2018 , 07:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук