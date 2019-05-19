За арестованного экс-руководителя Нацгвардии Аллерова внесли залог, – СМИ

За Юрия Аллерова, бывшего главу Национальной гвардии Украины, внесли назначенный судом залог в 4,8 миллиона гривен. Но Аллеров, которого подозревают в причастности к хищению государственного имущества в особо крупных размерах, пока не на свободе.

"Залог внесли, но не отпустили. Делают все, чтобы держать его", – так заявил адвокат подозреваемого Игорь Мороз "Громадському".

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По его же словам, залог внесли в пятницу, 17 мая, вечером после 18.00. Таким образом можно предположить, что Юрия Аллерова не выпустили на свободу только потому, что рабочий день ответственных лиц на тот момент уже завершился. Адвокат подозреваемого считает, что его подзащитный выйдет из СИЗО на следующей неделе.

Напомним, что того же 17 мая суд избрал меру пресечения экс-командующему Национальной гвардии Аллерову, подозреваемому в незаконном завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 миллиона гривен. Говорилось о 60 днях заключения или 4,8 миллиона гривен залога и сдачу загранпаспортов.

В чем подозревают Аллерова?

В 2000 годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (впоследствии его превратили в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик договорились, что на территории бывшей военной части на Печерске (центр Киева) построят жилой комплекс. В нем Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест.



В 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Бориспольская").



Обмен не был выгодным для государства, поскольку стоимость квартир в доме на окраине Киева оказалась более чем на 81 миллион гривен меньше стоимости квартир, которые должна была получить Нацгвардия.

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Задержали Аллерова детективы НАБУ 14 мая после обысков в помещениях "Укрстроя" и Нацгвардии. В деле есть и другие задержанные. Всех их поместили в СИЗО и объявили о подозрениях в присвоении и растрате имущества Нацгвардии в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц.