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      У Зеленского объяснили сотни изменений в Конституцию

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      Стефанчук объяснил сотни изменений в Конституцию
      Стефанчук объяснил сотни изменений в Конституцию / radiosvoboda.org

      Первое заседание Верховной Рады 9 созыва уже началось. Запланировано проголосовать примерно за 100 законов. Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук пояснил, что партия "Слуга народа" планирует вносить изменения в основной закон Украины, но не сотнями инициатив, как поняли его предыдущие слова.

      Руслан Стефанчук отметил, что его неправильно поняли.

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      "Когда я говорил о 465, я имел в виду, что нами подготовлено 465 законодательных актов и изменений в законы. Среди которых есть в том числе и изменения в Конституцию. Это не 465 изменений в Конституцию. Это разные вещи", – подчеркнул политик.

      Стефанчука сказал, что партия "Слуга народа" внесет в первую очередь в парламент около 10 изменений в Конституцию.

      Все они касаются в основном предвыборных обещаний политической силы "Слуга народа": уменьшение состава Верховной Рады до 300 человек, наличие двух правовых оснований для отмены статуса народного депутата: кнопкодавительство и прогулы, введение народа как субъекта законодательной инициативы и другие.

      Обратите внимание! Новая Верховная Рада: кто будет спикером и что будет с комитетами – читайте здесь.

      224 новоизбранных народных депутата уже приняли присягу. Открыл заседание и зачитал присягу самый старший по возрасту парламентарий – 78-летний Юлий Иоффе из "Оппозиционной платформы – За жизнь". Пока в парламенте перерыв до 13:00. Далее нардепы должны сформировать Кабмин. В повестке дня всего отмечено 27 пунктов – ознакомиться с ними можно здесь.

       

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Конституция Руслан Стефанчук Слуга народа Законодательство
      Источник: 24 канал
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