У Зеленського пояснили сотні змін до Конституції

Перше засідання Верховної Ради 9 скликання уже розпочалося. Начебто заплановано проголосувати приблизно за 100 законів. Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук пояснив, що партія "Слуга народу" планує вносити зміни до основного Закону України, але не сотнями ініціатив, як зрозуміли його попередні слова.

Руслан Стефанчук зазначив, що його неправильно зрозуміли.

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"Коли я говорив про 465, я мав на увазі, що нами підготовлено 465 законодавчих актів і змін до законів. Серед яких є в тому числі і зміни до Конституції. Це не 465 змін до Конституції. Це різні речі", – наголосив політик.

Стефанчука сказав, що партія "Слуга народу" внесе в першу чергу до парламенту близько 10 змін до Конституції.

Усі вони стосуються в основному передвиборчих обіцянок політичної сили "Слуга народу": зменшення складу Верховної Ради до 300 осіб, наявність двох правових підстав для скасування статусу народного депутата: кнопкодавство і прогули, запровадження народу як суб’єкта законодавчої ініціативи" та інші.

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224 новообрані народні депутати уже склали присягу. Відкрив засідання та зачитав присягу найстарший за віком парламентарій – 78-річний Юлій Іоффе з "Опозиційної платформи – За життя". Наразі у парламенті перерва до 13:00. Далі нардепи мають сформувати Кабмін. У порядку денному загалом зазначено 27 пунктів – ознайомитися з ними можна тут.



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