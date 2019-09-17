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      Оголошено новий склад делегації України в ПАРЄ: хто увійшов

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      Відомий склад нової делегації України в ПАРЄ
      Відомий склад нової делегації України в ПАРЄ / Фото з Тwitter

      Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Вона складатиметься з 12 народних депутатів.

      Народний обранець Олексій Гончаренко у своєму фейсбуці розповів, що з попереднього складу делегації залишився тільки він, Сергій Соболєв та Юлія Льовочкіна.

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      Найбільше представників у делегації України в ПАРЄ від президентської партії "Слуга народу" – 7. Інші політсили представлені у складі делегації лише одним представником.

      Хто увійшов до нового складу делегації України в ПАРЄ:

      1. Марина Бардіна, "Слуга народу";
      2. Олександр Мережко, "Слуга народу";
      3. Марія Мезенцева, "Слуга народу";
      4. Леся Забуранна, "Слуга народу";
      5. Сергій Кальченко, "Слуга народу";
      6. Єлизавета Ясько, "Слуга народу";
      7. Юлія Овчинникова, "Слуга народу";
      8. Юлія Льовочкіна, "Опозиційна платформа – За життя";
      9. Сергій Соболєв, "Батьківщина";
      10. Олексій Гончаренко, "Європейська Солідарність";
      11. Леся Василенко, "Голос";
      12. Дмитро Лубинець, депутатська група "За майбутнє".

      Наразі невідомо, хто очолить делегацію України в ПАРЄ. Його між собою мають обрати самі члени делегації.

      Цьогорічна осіння сесія ПАРЄ розпочинається на початку жовтня. На засіданні комітету з питань рівності та недискримінації розглядатимуть проєкт доповіді щодо ситуації з кримськими татарами в окупованому Росією Криму.

      Що таке ПАРЄ?Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів.

      Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

      ПАРЄ приймає висновки щодо проектів усіх міжнародних конвенцій, які розробляються в Раді Європи. Крім того, сесії Асамблеї традиційно стають форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики, на них регулярно запрошують глав держав і урядів.

      Чому делегації України в ПАРЄ буде складно? 

      25 червня до Парламентської асамблеї Ради Європи повернулась Росія. Більшість євродепутатів проголосували за ухвалення резолюції, що передбачала зміну санкційного режиму та повернення Росії до ПАРЄ без обмежень права голосу. За це висловились 118 депутатів, 62 були проти, 10 – утримались.

      Росію позбавили права голосу у ПАРЄ в 2014 році через анексію Криму та відкриту агресію проти України. Увесь цей час українська делегація робила все можливе, щоб не допустити повернення країни-агресора в ПАРЄ. 

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      Проте, після того як Росію таки повернули в ПАРЄ у 2019 році, делегація УКраїни одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі Асамблеї. Окрім того, представники делегації України звернулись до президента і МЗС України, щоб терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи.

      Після реваншу Росії у ПАРЄ український парламент вирішив відкликати запрошення Асамблеї, за яким запрошували спостерігачів на парламентські вибори 21 липня. Після цього делегація ПАРЄ достроково покинула Україну.

      Тепер українській делегації доведеться протистояти предстаникам Росії-агресора, аби захищати національні інтереси.

      Хто голосував за повернення Росії до ПАРЄ
      Хто голосував за повернення Росії до ПАРЄ: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя Партія Голос Європейська солідарність ВО Батьківщина Верховна Рада Олексій Гончаренко Слуга народу ПАРЄ
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