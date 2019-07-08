Голова ПАРЄ розповіла, чому Росію повернули в Асамблею

Відновлення Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи дозволить працювати з нею над проблемними питаннями.

Голова ПАРЄ Ліліан-Марі Паск’є наголосила, що повернення РФ не говорить про те, що Росія отримує "карт-бланш", тобто повну свободу дій, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Тепер ми знову можемо працювати з російськими колегами, зокрема, по тих досьє, за якими є проблеми", – зазначила голова ПАРЄ.

Серед таких тем Ліліан-Марі Паск’є зазначила ситуацію зі збитим літаком, що виконував рейс MH17. Вона також нагадала, що в ПАРЄ закликали Росію звільнити українських моряків, яких затримали в Керченській протоці.

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ПАРЄ є місцем для діалогу, зокрема з політичних питань. У 2014 році в ПАРЄ чітко і ясно висловили позицію щодо Криму і сходу України, і ця позиція відтоді не змінилася,

– сказала голова Асамблеї.

Вона додала, що Асамблея продовжує захищати принципи, закріплені в міжнародному праві, до яких вони прихильні.

Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила, при цьому в резолюції не згадуються будь-які санкції.

Чому Росія взагалі була виключена з ПАРЄ?У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески.



Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.

Як відповіла Україна?

Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. Профільний комітет ВР вже розглянув звернення. Окрім того, представники делегації України звернулись до президента і МЗС України, щоб терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи

Після реваншу Росії у ПАРЄ український парламент вирішив відкликати запрошення Асамблеї надіслати спостерігачів за виборами депутатів 21 липня. Після цього делегація ПАРЄ достроково покинула Україну.

Хто повернув Росію в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу