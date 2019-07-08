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      Голова ПАРЄ розповіла, чому Росію повернули в Асамблею

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      Голова ПАРЄ розповіла, чому Росію повернули в Асамлею
      Голова ПАРЄ розповіла, чому Росію повернули в Асамлею / fakty.com.ua

      Відновлення Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи дозволить працювати з нею над проблемними питаннями.

      Голова ПАРЄ Ліліан-Марі Паск’є наголосила, що повернення РФ не говорить про те, що Росія отримує "карт-бланш", тобто повну свободу дій, пише "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: До демаршу в ПАРЄ через повернення Росії приєднався голова ще однієї делегації

      "Тепер ми знову можемо працювати з російськими колегами, зокрема, по тих досьє, за якими є проблеми", – зазначила голова ПАРЄ.

      Серед таких тем Ліліан-Марі Паск’є зазначила ситуацію зі збитим літаком, що виконував рейс MH17. Вона також нагадала, що в ПАРЄ закликали Росію звільнити українських моряків, яких затримали в Керченській протоці.

      Які шанси на звільнення українських моряків з полону – читайте інтерв'ю з адвокатом Миколою Полозовим.

      ПАРЄ є місцем для діалогу, зокрема з політичних питань. У 2014 році в ПАРЄ чітко і ясно висловили позицію щодо Криму і сходу України, і ця позиція відтоді не змінилася,
      – сказала голова Асамблеї.

      Вона додала, що Асамблея продовжує захищати принципи, закріплені в міжнародному праві, до яких вони прихильні.

      Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?

      25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

      26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила, при цьому в резолюції не згадуються будь-які санкції.

      Чому Росія взагалі була виключена з ПАРЄ?У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески.

      Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.

      Як відповіла Україна?

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. Профільний комітет ВР вже розглянув звернення. Окрім того, представники делегації України звернулись до президента і МЗС України, щоб терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи

      Після реваншу Росії у ПАРЄ український парламент вирішив відкликати запрошення Асамблеї надіслати спостерігачів за виборами депутатів 21 липня. Після цього делегація ПАРЄ достроково покинула Україну.

      Хто повернув Росію в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини політики ПАРЄ Новини Росії Анексія Криму Українські моряки в полоні MH17
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