До демаршу в ПАРЄ через повернення Росії приєднався голова ще однієї делегації

Очільник делегації Великобританії приєднався до демаршу країн, що відбувся через повернення Росії до ПАРЄ. Таким чином уже вісім країн будуть діяти спільно.

Про поповнення повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

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Через повернення російської делегації для спільних дій об'єдналися представники 7 держав-членів Парламентської асамблеї Ради Європи. Тепер їх стало на одну більше.

До спільної заяви за результатами демаршу в ПАРЄ делегатів семи країн, крім представників Швеції, приєднався глава делегації Великобританії. Працюємо далі,

– написав Ар'єв.

Раніше спільну заяву підписали делегації України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії.

Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила, при цьому в резолюції не згадуються будь-які санкції.

Чому Росія взагалі була виключена з ПАРЄ?У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески.



Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.

Як відповіла Україна?

Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. Профільний комітет ВР вже розглянув звернення. Окрім того, представники делегації України звернулись до президента і МЗС України, щоб терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи

Після реваншу Росії у ПАРЄ український парламент вирішив відкликати запрошення Асамблеї надіслати спостерігачів за виборами депутатів 21 липня. Після цього делегація ПАРЄ достроково покинула Україну.



Хто повернув Росію в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу