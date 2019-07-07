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      До демаршу в ПАРЄ через повернення Росії приєднався голова ще однієї делегації

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      Очільник делегації Великобританії в ПАРЄ приєднався до демаршу через Росію
      Очільник делегації Великобританії в ПАРЄ приєднався до демаршу через Росію / DW

      Очільник делегації Великобританії приєднався до демаршу країн, що відбувся через повернення Росії до ПАРЄ. Таким чином уже вісім країн будуть діяти спільно.

      Про поповнення повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

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      Через повернення російської делегації для спільних дій об'єдналися представники 7 держав-членів Парламентської асамблеї Ради Європи. Тепер їх стало на одну більше. 

      До спільної заяви за результатами демаршу в ПАРЄ делегатів семи країн, крім представників Швеції, приєднався глава делегації Великобританії. Працюємо далі,
      – написав Ар'єв. 

      Раніше спільну заяву підписали делегації України, Грузії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії та Естонії.

      Що відомо про повернення Росії в ПАРЄ?

      25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10.

      26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила, при цьому в резолюції не згадуються будь-які санкції.

      Чому Росія взагалі була виключена з ПАРЄ?У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески.

      Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.

      Як відповіла Україна?

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради з закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі асамблеї. Профільний комітет ВР вже розглянув звернення. Окрім того, представники делегації України звернулись до президента і МЗС України, щоб терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи

      Після реваншу Росії у ПАРЄ український парламент вирішив відкликати запрошення Асамблеї надіслати спостерігачів за виборами депутатів 21 липня. Після цього делегація ПАРЄ достроково покинула Україну


      Хто повернув Росію в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Великобританія Україна – Росія ПАРЄ Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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