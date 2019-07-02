Парубій скасував запрошення спостерігачам від ПАРЄ на парламентські вибори: що відомо

Очільник Верховної Ради Андрій Парубій скасував офіційні запрошення для делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи на парламентські вибори в Україні. Тепер представники організації не зможуть взяти участь у виборах до Верховної Ради в якості міжнародних спостерігачів.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці глава української делегації в ПАРЄ та нардеп Володимир Ар'єв.

"Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні", – мовиться у повідомленні.

Напередодні профільний комітет Верховної Ради рекомендував нардепам ухвалити проект про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ. Призупинення повинно бути тимчасовим – до отримання висновків Венеціанської комісії. Окрім того, комітет вважає за потрібне відкликати офіційні запрошення спостерігачам Ради Європи на дочасні парламентські вибори в Україні.

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